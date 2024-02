Μία συγκινητική ιστορία με μία 92χρονη φίλαθλο της ομάδας δημοσίευσε στο twitter η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η αγγλική ομάδα κάλεσε πρόσφατα στο γήπεδο την 92χρονη Βέρα Χιλ η οποία για χρόνια στεκόταν στο πλευρό του συλλόγου με εισιτήριο διαρκείας. Αυτό σταμάτησε να συμβαίνει 15 χρόνια πριν, όταν η φίλαθλος της Νότιγχαμ άρχισε να χάνει την όραση της.

Ωστόσο πρόσφατα επέστρεψε στο γήπεδο της αγαπημένης της ομάδας και έζησε από κοντά τη φανταστική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι των Άγγλων.

Just look at what it means 🥹

Lifelong fan Vera Hill, 92, gave up her season ticket when she started to lose her eyesight 15 years ago.

We invited Vera pitchside to fulfil her greatest wish of hearing Mull of Kintyre one more time ❤️ pic.twitter.com/qHgSbNjLBi

— Nottingham Forest (@NFFC) February 19, 2024