Ρώσος πιλότος που αυτομόλησε στην Ουκρανία με το ελικόπτερό του πέρυσι, βρέθηκε νεκρός σε υπόγειο γκαράζ στην Ισπανία την περασμένη εβδομάδα, με το σώμα του διάτρητο από σφαίρες, μετέδωσαν σήμερα ουκρανικά και ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE μετέδωσε ότι πτώμα που βρέθηκε την 13η Φεβρουαρίου στην πόλη Βιγιαχογιόσα, κοντά στο Αλικάντε, στη νότια Ισπανία, ανήκει στον πιλότο Μαξίμ Κουζμίνοφ, ο οποίος είχε προσγειώσει το ελικόπτερό του, ένα Mi-8, στην Ουκρανία τον περασμένο Αύγουστο. Διέμενε στην Ισπανία με ουκρανικό διαβατήριο και διαφορετικό όνομα.

Εκπρόσωπος της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού GUR επιβεβαίωσε στο Reuters ότι ο Κουζμίνοφ πέθανε στην Ισπανία, αλλά δεν διευκρίνισε τα αίτια του θανάτου του. Και η ουκρανική εφημερίδα Ukrainska Pravda γράφει ότι βρέθηκε πτώμα που έφερε τραύματα από σφαίρες.

Η ισπανική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι βρέθηκε πτώμα που έφερε τραύματα από σφαίρες, αλλά δεν ανακοίνωσε την ταυτότητα του θύματος. Πηγή στη δύναμη της ισπανικής χωροφυλακής δήλωσε στο Reuters ότι το θύμα ενδεχομένως να χρησιμοποιούσε ψεύτικη ταυτότητα.

Η ισπανική εφημερίδα La Informacion, η οποία έγραψε πρώτη για τον πυροβολισμό, αναφέρει ότι οι ανακριτές αναζητούν δύο υπόπτους που διέφυγαν με όχημα, το οποίο βρέθηκε αργότερα καμμένο σε κοντινή πόλη.

