Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) ανακοίνωσε ότι προσπαθεί να ρίξει φως στην τύχη 23.000 ανθρώπων που εξαφανίστηκαν στη διάρκεια του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Το Γραφείο της Κεντρικής Υπηρεσίας Ερευνών (ACR) της ΔΕΕΣ για τη διεθνή ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία που άνοιξε τον Μάρτιο του 2022 αφοσιώνεται στην έρευνα για τα αγνοούμενα πρόσωπα των δύο πλευρών στη σύγκρουση αυτή, που συνελήφθησαν, σκοτώθηκαν ή χωρίστηκαν από τους δικούς τους έπειτα από μάχες», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ΔΕΕΣ.

«Το να μην έχεις νέα από συγγενείς είναι πραγματικό μαρτύριο, μια μόνιμη αγωνία. Αυτήν την τραγική πραγματικότητα, την αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες. Έχουν το δικαίωμα να ξέρουν τι συνέβη στους συγγενείς τους και, όταν αυτό είναι δυνατό, να ανταλλάξουν νέα μαζί τους», υπογράμμισε ο Ντούσαν Βουτζασάνιν, επικεφαλής του Γραφείου της ACR.

«Στη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, η ΔΕΕΣ έλαβε περισσότερα από 115.000 αιτήματα ερευνών εκ μέρους οικογενειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας, από το τηλέφωνο, μέσω των διαδικτυακών πλατφορμών της, ταχυδρομείου ή κατά τη διάρκεια συναντήσεων πρόσωπο με πρόσωπο», ανέφερε.

«Στις 31 Ιανουαρίου 2024, η ΔΕΕΣ, με τη συνδρομή πολλών εθνικών κοινοτήτων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου -στην Ουκρανία, τη Ρωσία και αλλού- βοήθησε 8.000 οικογένειες να αποκτήσουν πληροφορίες για την τύχη των συγγενών τους ή τον τόπο όπου βρίσκονταν», σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας.

