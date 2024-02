Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει τον θάνατο του ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι και το πού βρίσκεται η σορός του, αφότου έγινε γνωστό την Παρασκευή 15/2 ότι πέθανε μέσα στη φυλακή «Πολικός Λύκος».

Τώρα ένα βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας στο οποίο φαίνεται μια μεταμεσονύχτια αυτοκινητοπομπή που εικάζεται ότι μεταφέρει το πτώμα του 47χρονου έξω από τη φυλακή στην Αρκτική, ενώ για τρίτη μέρα απογορεύεται στην οικογένεια του να δει τη σορό.

Tο βίντεο δείχνει ένα φορτηγάκι της Ομοσπονδιακής Σωφρονιστικής Υπηρεσίας της φυλακής που πιστεύεται ότι μεταφέρει τον Ναβάλνι, συνοδεία ενός αυτοκινήτου χωρίς διακριτικά και πολλών αστυνομικών οχημάτων αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Απώθησαν τον δικηγόρο του

Η εκπρόσωπος του Ναβάλνι ανέφερε σήμερα στο X ότι η μητέρα του Λουντμίλα Ναβάλναγια και οι δικηγόροι του πήγαν στο νεκροτομείο, αλλά δεν τους επιτράπηκε η είσοδος, με τον έναν εκ των δικηγόρων να απωθείται. Όταν ρώτησαν το προσωπικό αν η σορός του Αλεξέι ήταν μέσα, δεν πήραν καμία απάντηση είπε η Kira Yarmysh.

Alexey’s mother and his lawyers arrived at the morgue early in the morning. They were not allowed to go in. One of the lawyers was literally pushed out. When the staff was asked if Alexey’s body was there, they did not answer

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 19, 2024

«Τέτοιοι μώλωπες συμβαίνουν από σπασμούς»

Ο επικεφαλής της εκστρατείας κατά της διαφθοράς του Ναβάλνι, Ιβάν Ζντάνοφ, χαρακτήρισε τις ρωσικές αρχές των φυλακών «ασύδοτους ψεύτες και λακέδες» του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατηγορώντας τους ότι παίζουν με το χρόνο για να αποκρύψουν στοιχεία για τη δολοφονία του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν ενημερώσει την οικογένεια ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Ναβάλνι, κάνοντας όμως μια πρώτη αναφορά στο «σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου», κάτι που η οικογένεια αμφισβητεί.

Διασώστης είπε στη Mail πώς οι συνάδελφοί του στο ασθενοφόρο βρήκαν μώλωπες στο σώμα του Ναβάλνι, το οποίο βρισκόταν υπό αστυνομική φύλαξη στο νεκροτομείο του κλινικού νοσοκομείου Salekhard. «Τέτοιες ζημιές συμβαίνουν από σπασμούς. Το άτομο έχει σπασμούς, προσπαθούν να το συγκρατήσουν, αλλά οι σπασμοί μπορεί να είναι πολύ ισχυροί και γι’ αυτό εμφανίζονται οι μώλωπες» δήλωσε.