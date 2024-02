Ο Αλεξέι Ναβάλνι, ο μεγαλύτερος εγχώριος αντίπαλος του Βλαντιμίρ Πούτιν, πέθανε σε ηλικία 47 ετών σε φυλακή του Αρκτικού Κύκλου (σωφρονιστική αποικία αριθ. 3) στην αυτόνομη περιφέρεια Γιαμαλο-Νένετς, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 19 ετών.

Ο Ναβάλνι, όπως ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές, πέθανε μετά από «ξαφνική αδιαθεσία» που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια βόλτας. Ο 47χρονος έχασε τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε στο σημείο ιατρική ομάδα που προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς αποτέλεσμα. «Οι γιατροί των επειγόντων περιστατικών κήρυξαν τον κρατούμενο νεκρό. Τα αίτια θανάτου του διερευνώνται».

Ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης φαινόταν υγιής όταν εμφανίστηκε μέσω βίντεο κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο για την έφεση που είχε ασκήσει και τίποτα δεν προμήνυε το απρόσμενο τέλος του. Παραπονέθηκε για τα συχνά πρόστιμα που λάμβανε, ενώ βρισκόταν στη φυλακή, και ζήτησε από τον δικαστή να του στείλει κάποια χρήματα «καθώς τα δικά μου» είπε χαρακτηριστικά «τελειώνουν χάρη στις αποφάσεις σας».

Ο στενός του συνεργάτης Leonid Volkov ρίχνει τις ευθύνες του θανάτου στη Ρωσία. «Οι ρωσικές αρχές δημοσιεύουν ομολογία ότι σκότωσαν τον Alexei Navalny στη φυλακή. Δεν έχουμε κανέναν τρόπο να το επιβεβαιώσουμε ή να αποδείξουμε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια» έγραψε στο X.

Η μητέρα του φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Νόβαγια Γκαζέτα, πως ο γιος της ήταν «ζωντανός, υγιής και χαρούμενος» όταν τον είδε για τελευταία φορά στις 12 Φεβρουαρίου. «Δεν θέλω να ακούσω για συλλυπητήρια. Τον είδαμε στη φυλακή στις 12 (Φεβρουαρίου) σε μια συνάντηση. Ήταν ζωντανός, υγιής και χαρούμενος» φέρεται να έγραψε στο Facebook.

Στην πρώτη αντίδρασή του το Κρεμλίνο και ο εκπρόσωπος του Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η σωφρονιστική υπηρεσία της Ρωσίας κάνει όλους τους ελέγχους σχετικά με τον θάνατο του φυλακισμένου ηγέτη της αντιπολίτευσης, αλλά ότι δεν έχει καμία πληροφορία για το θέμα.

Άμεση ήταν και η αντίδραση από τη Δύση, καθώς κορυφαίοι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη κατηγόρησαν το Κρεμλίνο ότι προκάλεσε το θάνατο του Ναβάλνι.

Για μια «ζοφερή υπενθύμιση του τι είναι ο Πούτιν και το καθεστώς του» έκανε λόγο η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφερόμενη στο θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι.

«Βαθιά αναστατωμένη και λυπημένη από την είδηση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι. Ο Πούτιν δεν φοβάται τίποτα περισσότερο από τη διαφωνία από τους δικούς του ανθρώπους. Μια ζοφερή υπενθύμιση του τι είναι ο Πούτιν και το καθεστώς του. Ας ενωθούμε στον αγώνα μας για να προστατεύσουμε την ελευθερία και την ασφάλεια όσων τολμούν να αντισταθούν στην απολυταρχία» επισήμανε στο Χ.

Deeply disturbed and saddened by news of the death of Alexei Navalny.

Putin fears nothing more than dissent from his own people.

A grim reminder of what Putin and his regime are all about.

Let’s unite in our fight to safeguard the freedom and safety of those who dare to… pic.twitter.com/YoIbS7XbdX

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2024