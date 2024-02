Η πόλη Αβντιίβκα στην ανατολική Ουκρανία, η οποία πολιορκείται εδώ και μήνες από τα ρωσικά στρατεύματα, κινδυνεύει να πέσει στα χέρια των εισβολέων, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο Τζον Κέρμπι.

«Δυστυχώς, λαμβάνουμε αναφορές από τους Ουκρανούς ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη, καθώς οι Ρώσοι πιέζουν ασφυκτικά τις ουκρανικές θέσεις κάθε μέρα που περνά. Η Αβντιίβκα κινδυνεύει να βρεθεί υπό ρωσικό έλεγχο. Κατά πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό συμβαίνει επειδή τελειώνουν τα βλήματα πυροβολικού των ουκρανικών δυνάμεων που βρίσκονται στην περιοχή», είπε ο Κέρμπι.

Νωρίτερα σήμερα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ προειδοποίησε ότι το αδιέξοδο στο αμερικανικό Κογκρέσο αναφορικά με την αποδέσμευση νέας βοήθειας προς το Κίεβο έχει ήδη επιπτώσεις στο πεδίο των μαχών στην Ουκρανία.

#NATO Defence Ministers met to prepare our #NATOSummit in Washington. We continue to strengthen deterrence & defence, and we must all continue to support #Ukraine. This is underpinned by historic progress on defence investment, with 18 Allies due to spend 2% of GDP this year. pic.twitter.com/UVYQARcPgd

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 15, 2024