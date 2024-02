Με όσα συμβαίνουν στη βρετανική βασιλική οικογένεια, η σωστή στιγμή δεν θα υπάρξει ποτέ, για αυτό και ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ τραβούν τον δρόμο τους παρά τα όσα θα τους καταλογίσουν (δικαίως ή αδίκως).

Ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αντικατέστησαν την ιστοσελίδα τους, Archewell, με έναν νέο ιστότοπο. Η αναζήτηση που πρέπει να γίνει είναι η εξής: Sussex.com. Η λέξη royal που συνόδευε το sussex, με εντολή της Ελισάβετ έχει απομακρυνθεί μετά και την απόφαση του ζεύγους να παραιτηθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα.

Μέγκαν Μαρκλ, τέλος

Ο προσδιορισμός δεν υπάρχει αλλά το βασιλικό οικόσημο στέκει αγέρωχο κατοπτεύοντας τα όνοματά τους. Ξεχνάμε όσα ξέραμε μέχρι σήμερα για τη Μέγκαν Μαρκλ. Για την ακρίβεια ξεχνάμε τα μισά γιατί διατηρεί το μικρό της όνομα και διαγράφει από παντού το πατρώνυμό της. Μιλάμε πια για τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν, δούκα και δούκισσα του Σάσεξ.

«Θα έχουν πραγματικό πρόβλημα με τη χρήση του Sussex. Η χρήση του τίτλου και του βασιλικού τους εμβλήματος για εμπορικούς σκοπούς θα μπορούσε να προκαλέσει παράπονα από το Παλάτι. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό που δεν μπορούν να αντιληφθούν πόσο άκομψο είναι αυτό που έκαναν», αναφέρουν πηγές στην Daily Mail.

Επίσημη απάντηση από το γραφείο του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ δεν έχει υπάρχει μέχρι στιγμής, με τις διαρροές να αναφέρουν: «Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν είναι ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ. Αυτό είναι γεγονός. Είναι το επώνυμο και το όνομα της οικογένειάς τους».

Στη νέα ιστοσελίδα του ζευγαριού υπάρχουν τα βιογραφικά τους και οι δράσεις τους χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στο πρότερο «υπηρετώντας τη μοναρχία».

«Το Γραφείο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν, του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ, διαμορφώνει το μέλλον μέσω των επιχειρήσεων και της φιλανθρωπίας. Αυτό περιλαμβάνει: το Ίδρυμα Archewell, την Archewell Productions, χορηγίες, εγχειρήματα και Οργανισμούς που λαμβάνουν την υποστήριξη του ζευγαριού, μεμονωμένα ή/και μαζί», διαβάζει κανείς στην περιγραφή.

Ο ανθρωπιστής Χάρι και η φεμινίστρια Μέγκαν

Ο πρίγκιπας Χάρι αναφέρει στο βιογραφικό του πως είναι ανθρωπιστής, βετεράνος στρατιωτικός, υπέρμαχος της ψυχικής υγείας και αγωνιστής για τη διάσωση του περιβάλλοντος.

Έχει αφιερώσει την ενήλικη ζωή του σε ανώτερους σκοπούς για τους οποίους είναι παθιασμένος, σκοπούς που προωθούν τη μόνιμη αλλαγή για ανθρώπους και μέρη.

Ο πρίγκιπας Χάρι υπηρέτησε για 10 χρόνια στις βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων δύο θητειών στο Αφγανιστάν ως ελεγκτής αεροπορίας και πιλότος ελικοπτέρου Απάτσι.

Για το τέλος ο πρίγκιπας Χάρι άφησε την αυτοβιογραφία του, για την οποία αναφέρει «το ‘Spare’ πούλησε περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια αντίτυπα την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του».

Το βιογραφικό της δούκισσας του Σάσεξ, της Μέγκαν (για να συνηθίζουμε κι εμείς) αναφέρει στις πρώτες γραμμές του ότι είναι φεμινίστρια και υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων.

Σχεδόν οι μισοί Βρετανοί υπέρ της αφαίρεσης των βασιλικών τίτλων τους

Σχεδόν ταυτόχρονα χρονικά με το sussex.com κυκλοφόρησε και νέα δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για τους Times του Λονδίνου.

Το 44% των ερωτηθέντων υποστηρίζει πως πρέπει να αφαιρεθούν οι τίτλοι του πρίγκιπα Χάρι, ενώ το 32% θεωρεί πως όχι.

Σε ποσοστό 23% οι ερωτηθέντες απάντησαν πως το ντοκιμαντέρ των Χάρι και Μέγκαν στο Netflix έκανε χειρότερη την άποψή τους για εκείνους, ενώ μόλις το 7% υποστήριξε πως η γνώμη του άλλαξε προς το καλύτερο.

«Εκπλήσσομαι που το ντοκιμαντέρ δεν έκανε μεγαλύτερη ζημιά στους Σάσεξ. Το βρήκα επώδυνο. Σε έκανε να συνειδητοποιείς πως είναι χαμένες ψυχές. Από την άλλη, δεν εκπλήσσομαι καθόλου που ο κόσμος δείχνει μεγαλύτερη συμπάθεια στον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας καθώς παραμένοντας στωικοί. Δεν διαμαρτύρονται για τον Χάρι.

Θεωρώ πως είναι απίθανο να αφαιρέσει ο βασιλιάς Κάρολος τους βασιλικούς τίτλους από τον γιο του, δούκα του Σάσεξ καθώς έτσι θα φαινόταν πως εκείνος και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ κάνουν τα ίδια με τον Χάρι και τη Μέγκαν», ανέφερε ο Τομ Κουίν, συγγραφέας του βιβλίου ‘’Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle’’.