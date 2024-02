Χαμογελαστή και ευδιάθετη απαθανάτισε την Μέγκαν Μαρκλ ο φωτογραφικός φακός στη πρώτη της εμφάνιση μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης του Βασιλιά Καρόλου που πάσχει από καρκίνο αλλά και το ταξίδι αστραπή του Πρίγκιπα Χάρι στο Λονδίνο.

Η Μέγκαν απαθανατίστηκε από τους παπαράτσι μέσα στο αυτοκίνητό της, κοντά στο σπίτι της στο Μοντεσίτο στις ΗΠΑ, φορώντας τζόκεϊ καπέλο, μαύρα γυαλιά και πίνοντας τον καφέ της.

