Δύο δημοσιογράφοι του Al Jazeera τραυματίστηκαν σήμερα σοβαρά από ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως ανέφερε το δίκτυο του Κατάρ.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο ανταποκριτής Ισμαήλ Αμπού Όμαρ και ο εικονολήπτης Άχμεντ Μάτααρ τραυματίστηκαν από πλήγμα στον τομέα της Ράφα, στο νότιο άκρο της περιοχής. Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε προς το παρόν κάποιο σχόλιο.

Το δεξί πόδι του Ισμαήλ Αμπού Ομάρ ακρωτηριάστηκε και οι γιατροί προσπαθούν να σώσουν το αριστερό, ανακοίνωσε το δίκτυο, μεταδίδοντας εικόνες του δημοσιογράφου τον οποίο περιβάλλουν γιατροί σε αίθουσα χειρουργείου διευκρινίζοντας πως η ζωή του διατρέχει κίνδυνο. Στην περίπτωση του Άχμεντ Μάταρ «τραυματίστηκε σοβαρά», πρόσθεσε το Al Jazeera.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι δύο δημοσιογράφοι χτυπήθηκαν από αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ράφα, όπου στοιβάζονται αυτή την ώρα 1,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, με τη μεγαλύτερη πλειονότητά τους να έχουν εκτοπιστεί από τις επιδρομές και τις μάχες στην υπόλοιπη περιοχή.

Al Jazeera correspondent Ismail Abu Omar and cameraman Ahmad Matar rushed to European Gaza Hospital in serious condition after Israeli attack https://t.co/oLX4jqoQla pic.twitter.com/wi7Lisbdum

— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 13, 2024