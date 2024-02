Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε σήμερα ότι επιβεβαιώθηκε ο θάνατος 31 εκ των ομήρων, που είχαν μεταφερθεί στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγούμενου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Ενημερώσαμε 31 οικογένειες ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα, που κρατούνταν όμηροι, δεν είναι πια εν ζωή και επιβεβαιώσαμε τον θάνατό τους», τόνισε κατά την τακτική ενημέρωση Τύπου.

Israeli intelligence confirms dozens of hostages thought to be alive in Gaza are dead: report https://t.co/ZvRm0jMoOc

— Fox News (@FoxNews) February 6, 2024