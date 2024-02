Ένοπλη επίθεση έγινε νωρίτερα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Gare de Lyon στο Παρίσι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στο πλήθος και λίγο αργότερα συνελήφθη.

Η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι ανέφερε ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας πολύ σοβαρά. Όπως έγινε γνωστό ο δράστης είναι 32χρονών, κατάγεται από το Μάλι και η άδεια οδήγησης του είναι ιταλική. Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει ακόμα άγνωστο.

#BREAKING Several wounded in armed attack at major Paris railway station: police pic.twitter.com/PZ1q1zsbwD

— AFP News Agency (@AFP) February 3, 2024