Προ ημερών τo ESPN βαθμολόγησε τους Milwaukee Bucks με «C» στην αξιολόγηση των τριάντα ομάδων του NBA για την απόδοσή τους κατά το πρώτο μισό της σεζόν. Αν και η παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετρούσε τρεις σερί νίκες και με συνολικό ρεκόρ 31-13 (που έγινε 31-14 μετά την εντός έδρας ήττα από τους Καβαλίερς) συνεχίζοντας να καταδιώκει τους Celtics για την πρωτιά στην κανονική περίοδο της Ανατολής, έλαβε τη 13η χειρότερη βαθμολογία.

Κατά τον δημοσιογράφο που υπέγραψε το άρθρο, τα «Ελάφια» είχαν ήδη φροντίσει αυτοβούλως να βγάλουν «την ετυμηγορία απολύοντας τον προπονητή Adrian Griffin». Όντως είχε προηγηθεί η -μετά από μόλις 43 αγώνες- λήξη της συνεργασίας με τον κόουτς που το περασμένο καλοκαίρι διαδέχθηκε τον Mike Budenholzer κι ανέλαβε την ευθύνη να ηγηθεί ενός συνόλου με αδυσώπητες απαιτήσεις.

Εκ των υστέρων, αφού όλοι οι προπονητές κρίνονται από από το αποτέλεσμα και την ουσία των πραγμάτων, Griffin αποδείχθηκε ακατάλληλος για τη δουλειά. Ή κατέληξε να κριθεί τέτοιος μετά την απόφαση του GM John Horst να πάρει το ρίσκο της ανταλλαγής του Jrue Holiday για χάρη του Damian Lillard. Άλλη ομάδα είχε πάρει στα χέρια του ο 49χρονος προπονητής κι άλλη βρέθηκε εν τέλει να κουμαντάρει με πολύ δυσάρεστα για τον ίδιο αποτελέσματα.

Κατάλαβαν οι πάντες πως όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε βγει και μιλήσει δημοσίως για την ανάγκη βελτίωσης όλων όσων περιστοιχίζουν την ομάδα, απ’ αυτόν που βάζει πλυντήριο για να πλύνει τα ρούχα ως τους λαμπρούς αστέρες που απαρτίζουν το έμψυχο δυναμικό, η αμφισβήτηση για τον επικεφαλής του σταφ είχε ήδη ζωντανέψει.

Ο Griffin έλαβε μια μικρή πίστωση χρόνου, αλλά και η απαιτούμενη αγωνιστική βελτίωση δεν επιτεύχθηκε και τ’ αποδυτήρια τα έχασε σταδιακά.

Ο Doc Rivers, που τον αντικατέστησε σαν έτοιμος από καιρό, καλύπτει πολλά απ’ όσα χρειάζονται αυτή τη στιγμή οι Bucks προκειμένου να μετατραπούν ξανά σ’ ένα σύνολο με χαρακτήρα πρωταθλητισμού. Στα 62 του έχει υπάρξει προπονητής της χρονιάς (2000), έχει πάρει πρωτάθλημα (Celtics, 2008), έχει διαχειριστεί ισχυρούς χαρακτήρες σε διαφορετικούς οργανισμούς και ήταν ενεργός μέχρι πριν από εννέα μήνες όταν κι έφυγε από τους Sixers.

Ξεκάθαρα με το υλικό που είχε ενίοτε στα χέρια του όφειλε να ‘χει πετύχει κάμποσα περισσότερα από μερικούς ηρωικούς αποκλεισμούς στα playoffs. Αλλά την ίδια στιγμή η εμπειρία του σε «ηλεκτρικές καρέκλες» είναι χρήσιμη σε μια κομβική περίοδο για τους Bucks. Δεν θα ήταν εύκολο να δώσουν τα ηνία σε άλλον έναν πρωτάρη ή να λάβουν μια απόφαση με προοπτική: ζητούν αποτέλεσμα εδώ και τώρα – όχι του χρόνου.

Οι Bucks αντιμετώπιζαν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα επί εποχής Griffin: ήταν εντελώς αναποτελεσματικοί στην άμυνα, αδιανόητα ευάλωτοι όταν καλούνταν να σταματήσουν τον αντίπαλό τους.

Ενώ πέρυσι τέλειωσαν την κανονική περίοδο με 111.9 πόντους στο defensive rating (πόντοι που δέχονταν σε 100 κατοχές) και ήταν τέταρτοι σε όλη τη λίγκα μετά από Cavaliers (110.6), Grizzlies (111.2) και Celtics (111.5), εφέτος (και μέχρι το χθεσινοβραδινό ματς στο Μιλγουόκι) εμφάνιζαν την όγδοη χειρότερη επίδοση με παθητικό 117.3 πόντων (ανά 100 κατοχές). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, παρόλο που επιθετικά έχουν αυξήσει την αποτελεσματικότητα τους στην επίθεση (offensive rating) στους 121.5 πόντους από τους 115.4, να μην κερδίζουν τη διαφορά.

Bucks are 22nd in defensive rating whereas the Celtics are 2nd and the Sixers are 4th. I’m assuming that’s the reason the Bucks fired Griffin.

Can’t expect to go deep in the playoffs with defense as bad as that.

— BGN Hoops (@BGNHoops) January 23, 2024