Τουλάχιστον πέντε νεκροί, περιλαμβανομένου ενός μωρού 4 μηνών στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη σφοδρή καταιγίδα που σάρωσε την ενδοχώρα, δημιουργώντας πολλαπλούς ανεμοστρόβιλους.

Μετά τους 78 ανεμοστρόβιλους που καταγράφτηκαν την Παρασκευή, κυρίως στις πολιτείες Άιοβα και Νεμπράσκα, άλλοι 35 καταμετρήθηκαν προχθές Σάββατο 27/4 στο βόρειο Τέξας και στο Μιζούρι, σύμφωνα με την αμερικανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Φωτογραφίες και βίντεο στα social media δείχνουν δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα και οχήματα που μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες.

Ο κυβερνήτης Κέβιν Στιτ κήρυξε την Οκλαχόμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες. Σε επικοινωνία που είχε ο Τζο Μπάιντεν προσέφερε την «πλήρη υποστήριξη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης».

Καταστροφές υπήρξαν και στην Αϊόβα, με τον κυβερνήτη Κιμ Ρέινολντς να περιηγείται στην κατεστραμμένη πόλη και να ενεργοποιεί πολιτικές έκτακτης ανάγκης. Πάνω από 25.000 νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα στο Τέξας και άλλα 19.000 και πλέον στην Οκλαχόμα χθες μετά το μεσημέρι, κατά τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.

25 tornadoes hit 3 states in one day over the weekend. Massive damage. Highest (I believe) was an EF4. One tornado looked to be over a mile wide. Sending love to all those effected & who might be. Tornado season is here ❤️ #Tornados #OklahomaTornado #NebraskaStrong #Meteorologist pic.twitter.com/8ojAeMJYnG

— Jessi 🖖🏻👩🏻‍🦰 (@JesterNeNe85) April 29, 2024