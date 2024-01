Βόμβα έριξε ο Γιούργκεν Κλοπ μιλώντας στο επίσημο κανάλι της Λίβερπουλ. Ο Γερμανός κόουτς ανακοίνωσε ότι στο τέλος της χρονιάς, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τους κόκκινους, θα αποχωρήσει από την ομάδα.

Φυσικά, πρόκειται για μία εξέλιξη που πολλοί την περίμεναν, αλλά όχι τώρα. Ο Κλοπ πήγε στη Λίβερπουλ τον Οκτώβριο του 2015 μετά από μια άκρως επιτυχημένη παρουσία στον πάγκο της Ντόρτμουντ.

Έκτοτε κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με την αναγέννηση της ομάδας. Σε αυτά τα χρόνια οι κόκκινοι πανηγύρισαν μεταξύ άλλων την κατάκτηση του Champions League τη σεζόν 2018-19 και ένα χρόνο αργότερο την Premier League.

Ο Γιούγκεν Κλοπ ανακοίνωσε την απόφασή του με βίντεο που ανέβηκε στην επίσημη σελίδα της ομάδας. Σε αυτό ο Γερμανός κόουτς αναφέρει: «Θα φύγω από το κλαμπ στο τέλος της σεζόν. Μπορώ να καταλάβω πως αυτό είναι ένα σοκ για πολλούς ανθρώπους αυτή τη στιγμή όταν το ακούς για πρώτη φορά αλλά σίγουρα μπορώ να το εξηγήσω ή τουλάχιστον θα προσπαθήσω να το εξηγήσω.

Αγαπάω όλα γύρω από το κλαμπ, αγαπάω την πόλη, αγαπάω τους οπαδούς μας. Αγαπάω την ομάδα, αγαπάω το τιμ, αγαπάω τα πάντα.

Πρέπει να πάρω αυτή την απόφαση και είμαι πεπεισμένος πως είναι η σωστή. Πως να το πω; Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως… ξέμεινα από ενέργεια.

Δεν έχω κάποιο πρόβλημα τώρα, φυσικά, νομίζω πως το ξέρω εδώ και καιρό πως θα έπρεπε να το ανακοινώσω κάποια στιγμή αλλά είμαι απολύτως καλά τώρα.

Αλλά επίσης ξέρω ότι δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά, ξανά και ξανά και ξανά. Και μετά από τόσα χρόνια που περάσαμε μαζί και μετά τα όσα περάσαμε μαζί ο σεβασμός μου για εσάς έχει μεγαλώσει όπως και η αγάπη και το τελευταίο που σας χρωστάω είναι η αλήθεια και αυτή είναι η αλήθεια»

Jürgen Klopp announce he will LEAVE Liverpool at the end of the season 😱

