Ολοταχώς για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων οδεύει ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, βλέποντας πιο κοντά από ποτέ την υποψηφιότητα του στις 60ες προεδρικές εκλογές της 5 Νοεμβρίου.

Το μεγάλο φαβορί της αμερικανικής δεξιάς, ο Ντόναλντ Τραμπ, κέρδισε στην εσωκομματική ψηφοφορία των Ρεπουμπλικάνων στην πολιτεία Νιου Χάμσιρ για την ανάδειξη του υποψήφιου ή της υποψήφιας της παράταξης στις ερχόμενες προεδρικές εκλογές, επικρατώντας της πρώην πρεσβεύτριας στον ΟΗΕ, της Νίκι Χέιλι, κατά προβλέψεις και στατιστικές προβολές μεγάλων αμερικανικών ΜΜΕ.

Ο πρώην πρόεδρος, νικητής της πρώτης ψηφοφορίας που διεξήχθη στην Άιοβα την περασμένη εβδομάδα, έκανε έτσι άλλο ένα βήμα για να εξασφαλίσει το χρίσμα του κόμματός του.

Σύμφωνα με εκτίμηση της Edison Research, ο Ντόναλντ Τραμπ θα εξασφαλίσει τουλάχιστον 11 αντιπροσώπους στο συνέδριο σε αυτή την πολιτεία, η κυρία Χέιλι 8, ενώ 3 μένουν να κατανεμηθούν.

Με το 18% των εκτιμώμενων ψήφων καταμετρημένο, ο μεγιστάνας εξασφαλίζει 53,6% και η πρώην κυβερνήτρια της Νότιας Καρολίνας 44,9%. Η Χέιλι ήλπιζε ότι το μεγάλο ποσοστό των ανεξάρτητων ψηφοφόρων της βορειοανατολικής πολιτείας θα την οδηγούσε στη νίκη που θα της έδινε μία ανάσα έναντι του Τραμπ. Αντίθετα, ο Τραμπ έγινε ο πρώτος Ρεπουμπλικανός που συγκέντρωσε ψήφους των ανταγωνιστών του τόσο στην Αϊόβα, όπου κέρδισε με διαφορά ρεκόρ πριν από οκτώ ημέρες, όσο και στο Νιου Χάμσαϊρ.

Η επόμενη αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 24 Φεβρουαρίου στη Νότια Καρολίνα, στον τόπο γέννησης της Χέιλι όπου και υπηρέτησε δύο θητείες ως κυβερνήτης. Παρά τους δεσμούς της, ωστόσο, ο Τραμπ έχει συγκεντρώσει τη στήριξη των περισσότερων Ρεπουμπλικανών της πολιτείας και οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν με μεγάλο προβάδισμα.

Παρά την ήττα που υπέστη Νίκι Χέιλι δεν φάνηκε διατεθειμένη να εγκαταλείψει την κούρσα προς το παρόν, τονίζοντας ότι η μάχη απέχει ακόμη πολύ από το να έχει τελειώσει. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η ίδια τόνισε όπως πως παραμένει στην κούρσα για το χρίσμα της παράταξης ώστε να αναδειχθεί ο υποψήφιος ή η υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Donald Trump addressed supporters following his projected New Hampshire win.

Former Pres. Trump called opponent Nikki Haley «delusional» for saying she is still in this race. pic.twitter.com/MiI9Q7lTWx

— ABC News (@ABC) January 24, 2024