Αν όντως το σύμπαν συνωμοτεί ενίοτε για να συμβεί κάτι πολύ μεγάλο, το βράδυ της Δευτέρας (22/1) στη Φιλαντέλφια εξέπεμψε όλη την ενέργειά του προς όφελος του Joel Embiid.

Γενικώς η βραδιά στο NBA ήταν πολύ σπάνια. Μα Στο 133-123 των Sixers επί των San Antonio Spurs στο Wells Fargo Center η μοναδικότητα της στιγμής διαπέρασε τα σύνορα του μύθου. Κι αυτό διότι, την ημέρα που συμπληρώνονταν 18 χρόνια από τους 81 πόντους του Kobe Bryant κόντρα στους Raptors, ο 29χρονος Καμερουνέζος κατάφερε να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του franchise που σκόραρε 70 και ο μόλις ένατος όλων των εποχών σε αυτό το φάσμα.

Με το εν λόγω επίτευγμά του ο σταρ των Sixers κατέρριψε το ρεκόρ που κατείχε ο Wilt Chamberlain (68) για λογαριασμό του οργανισμού από την Πενσιλβένια και στρογγυλοκάθισε στο ίδιο τραπέζι με τα άλλα οκτώ μέλη της ελίτ.

Στην κεφαλή αυτού του τραπεζιού ο άνθρωπος από τον οποίο άρπαξε το ρεκόρ ο Embiid, ως ο μοναδικός με το στρογγυλό 100 στο ενεργητικό του (με διαφορετική ομάδα) από το 1962. Δίπλα του φυσικά ο Kobe Bryant των 81π. (2006) κι ακολούθως ο David Tompson των 73 (1978), ο Damian Lillard (2023), ο Donovan Mitchell (2023), o David Robinson (1994), o Elgin Baylor (1960) με τους 71π. και o Devin Booker με δικούς του 70 (2017) – όσους δηλαδή κι ο Καμερουνέζος.

AN HISTORIC 70-POINT NIGHT FOR JOEL EMBIID 👏

✅ 76ers franchise record

✅ 9th player in NBA history to score 70+

✅ A new career high

70 PTS, 18 REB, 24/41 FGM, 21/23 FTM pic.twitter.com/gDKY2E9bVA

— NBA (@NBA) January 23, 2024