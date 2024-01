Ο βασιλιάς Κάρολος, ηλικίας 75 ετών, πρέπει να νοσηλευτεί την επόμενη εβδομάδα λόγω μιας «καλοήθους» υπερτροφίας του προστάτη, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

«Όπως χιλιάδες άνδρες κάθε χρόνο, ο βασιλιάς ζήτησε συμβουλές για μια υπερτροφία του προστάτη. Αυτό από το οποίο πάσχει ο μεγαλειότατος είναι καλοήθες και θα μεταβεί στο νοσοκομείο την επόμενη εβδομάδα για μια διορθωτική επέμβαση», ανακοίνωσε το παλάτι σε μία σύντομη ανακοίνωση, όπου διευκρίνισε πως οι δημόσιες υποχρεώσεις του θα αναβληθούν για μια σύντομη χρονική περίοδο προκειμένου να του επιτραπεί να αναρρώσει.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λιγότερο από δύο ώρες αφότου ανακοινώθηκε ότι η νύφη του Κέιτ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, υποβλήθηκε σε επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

A statement from Buckingham Palace on the King’s health here. Charles has sought treatment for an enlarged prostate, a benign condition, and will attend hospital next week for a corrective procedure followed by a short period of recuperation pic.twitter.com/gnzpKs2tkj

— Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) January 17, 2024