Το 1968 γράφτηκε ιστορία όταν το Apollo 8 έγινε η πρώτη ανθρώπινη αποστολή που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Σε αυτή την πρωτοποριακή αποστολή, κάθε αστροναύτης ήταν εξοπλισμένος με ένα OMEGA Speedmaster – ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας της NASA στη Σελήνη. Φέτος, η OMEGA αποτίει φόρο τιμής στην ιστορία αυτή με ένα νέο Speedmaster Dark Side of the Moon, το οποίο δημιουργήθηκε με τεχνολογία αιχμής, πλούσια γκάμα υλικών και αριστοτεχνική τεχνογνωσία.

Στην OMEGA, το πρώτο ρολόι Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8 κυκλοφόρησε το 2018, με αφορμή την 50ή επέτειο της αποστολής. Σήμερα η Μάρκα επανέρχεται αναβαθμίζοντας το ίδιο σχέδιο με ακόμη πιο εκλεπτυσμένο επίπεδο λεπτομέρειας και φινέτσας.

Δημιουργώντας μια μοναδική αισθητική σε όλο τον σχεδιασμό, ο μηχανισμός Calibre 3869 του ρολογιού διαθέτει ανάγλυφο φεγγάρι χαραγμένο με εκτομή λέιζερ στη μαύρη κύρια πλάκα και τις γέφυρες. Ακριβώς όπως η Σελήνη, ο μηχανισμός αυτός αποκαλύπτει δύο διαφορετικές πλευρές. Η πλευρά του καντράν αναπαριστά την πλευρά του φεγγαριού που βλέπουμε εμείς από τη Γη, ενώ το πίσω μέρος του ρολογιού δείχνει τη σκοτεινή πλευρά, που μόνο οι αστροναύτες έχουν τη δυνατότητα να δουν. Η αναβάθμιση αυτή βελτίωσε την ευκρίνεια της Σελήνης, χάρη στη χάραξη με λέιζερ και τις επιφάνειες που δημιουργούν αντίθεση. Τα χαρακτηριστικά είναι ευδιάκριτα και ταιριάζουν απόλυτα με τους τροχούς με επίστρωση σε ανοιχτό γκρι χρώμα και τον τροχό εξισορρόπησης με επίστρωση σε σκούρο γκρι-χρυσαφί χρώμα.

Επιπλέον, ο κουρδιστός μηχανισμός Calibre 3869 με την πιστοποίηση Co-Axial Master Chronometer, εξασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας, χρονομετρικών επιδόσεων και μαγνητικής αντοχής της ελβετικής βιομηχανίας.

Ο μηχανισμός με τη διακόσμηση εμπνευσμένη από τη Σελήνη είναι ορατός μέσα από το skeleton καντράν του ρολογιού, το οποίο είναι κατασκευασμένο από μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο. Το ταξίδι δεν τελειώνει όμως εδώ. Για τη δημιουργία της κάσας των 44,25 mm, της γυαλισμένης στεφάνης και του πίσω μέρους της κάσας, η OMEGA χρησιμοποίησε ξεχωριστά κομμάτια από μαύρο κεραμικό υλικό, ενώ γέμισε επίσης την ταχυμετρική κλίμακα με γυαλιστερό λευκό σμάλτο «Grand Feu». Ο κεντρικός δευτερολεπτοδείκτης του χρονογράφου είναι επικαλυμμένος με κίτρινο βερνίκι, ένα χρωματικό θέμα που συνεχίζεται στο διάτρητο λουράκι του ρολογιού, το οποίο είναι κατασκευασμένο από μαύρο καουτσούκ με κίτρινο εσωτερικό.

Μια άλλη καινούργια πινελιά είναι ο μικρός δευτερολεπτοδείκτης στη θέση 9 που έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Έχει κατασκευαστεί από τιτάνιο βαθμού 5 και έχει το σχήμα του διάσημου πυραύλου Saturn V της NASA. Η στιβαρή τρισδιάστατη δομή έχει επιτευχθεί με εγχάραξη με λέιζερ, ενώ για τα χρώματα έχει χρησιμοποιηθεί λευκό βερνίκι, εκτομή και αποχρωματισμός με λέιζερ. Μια μικρή, αλλά χαρακτηριστική λεπτομέρεια εμπνευσμένη από την επιτυχία του προγράμματος Apollo.

Στο πίσω μέρος της κάσας είναι χαραγμένη η φράση «WE’LL SEE YOU ON THE OTHER SIDE» («ΘΑ ΣΑΣ ΔΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ»), τα τελευταία λόγια που είπε στο κέντρο ελέγχου ο κυβερνήτης του διαστημικού αεροσκάφους, Jim Lovell, λίγο πριν η αποστολή Apollo 8 χαθεί για πρώτη φορά από το εύρος της ασύρματης σύνδεσης, στην άλλη πλευρά της Σελήνης.

Η μακρινή επιφάνεια της Σελήνης αποτελούσε ανέκαθεν πηγή μυστηρίου και περιέργειας. Φορώντας αυτό το ρολόι, οι άνθρωποι δημιουργούν μια αυθεντική σύνδεση με αυτόν τον γειτονικό μας πλανήτη, το οποίο συνδέει επίσης την OMEGA με την εξερεύνηση του διαστήματος. Σήμερα που ο κόσμος πλέον εξερευνά διαρκώς τις δυνατότητες του μέλλοντος, η αποστολή Apollo 8 αποτελεί μια υπενθύμιση του τι μπορεί να επιτύχει η συνδυασμένη δύναμη των ανθρώπων.