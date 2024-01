Πυραυλική επίθεση δέχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 16/1 φορτηγό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το πλοίο είναι ελληνόκτητο και έπλεε υπό σημαία Μάλτας.

Πρόκειται για το πλοίο «Ζωγραφιά», το οποίο έχει υποστεί ζημιές από το χτύπημα, αλλά παραμένει αξιόπλοο και συνεχίζει αυτόνομα την πορεία του.

Κατά τις ίδιες πηγές δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό μελών του πληρώματος, ενώ στο πλοίο δεν επιβαίνει κανένας Έλληνας.

⚡️ #BREAKING Dry bulk vessel Zografia hit by missile in red sea area, sustains minor damage according to Reuters pic.twitter.com/TLUzUeSX6X

British maritime security firm Ambrey says a Malta-flagged, Greek-owned, bulk carrier was reportedly targeted and impacted with a missile while transiting northbound approximately 76 nautical miles northwest of Yemen’s #Saleef. pic.twitter.com/1EreVNHhgf

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 16, 2024