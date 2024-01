Πλήθος σειρών κατακλύζουν τις πλατφόρμες streaming καθημερινά. Έτσι που κάθε φορά που μπαίνεις στη διαδικασία να αναζητήσεις κάτι καλό να δεις σε πιάνει απελπισία. Αν λοιπόν αναρωτιέσαι τι θα καταβροχθίσεις αυτό το κρύο, βροχερό Σαββατοκύριακο, ιδού! Διαλέξαμε τις καλύτερες ολοκαίνουργιες σειρές εκεί έξω.

True Detective: Night Country

Η νέα σεζόν της αστυνομικής σειράς του HBO «True Detective» έχει νέο show runner, τον Issa López, ο οποίος συνεχίζει την παράδοση προσελκύοντας μεγάλα ονόματα από τον παγκόσμιο κινηματογράφο στην τηλεόραση.

Στην πολυαναμενόμενη 4η σεζόν, η Jodie Foster υποδύεται τη Liz Danvers, μια ντετέκτιβ της πολιτειακής αστυνομίας της Αλάσκας, της οποίας η αμφιλεγόμενη σχέση με τη συνάδελφό της Evangeline Navarro (Kali Reis) περιπλέκει την έρευνά τους σε δύο παράξενες, πιθανώς αλληλένδετες υποθέσεις: τη δολοφονία μιας ιθαγενούς ακτιβίστριας και την εξαφάνιση οκτώ επιστημόνων από έναν ερευνητικό σταθμό της Αρκτικής.

Το εκπληκτικό καστ περιλαμβάνει επίσης τους John Hawkes (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Christopher Eccleston (Doctor Who, The Others) και Fiona Shaw (Harry Potter, Killing Eve).

Το «True Detective: Night Country» κάνει πρεμιέρα στο HBO στις 14/01. Στην Ελλάδα κάνει πρεμιέρα δύο μέρες μετά, στις 16/01, στο Nova Cinema.

Mr Bates VS The Post Office

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες δικαστικές αποτυχίες στην ιστορία, το σκάνδαλο των Βρετανικών Ταχυδρομείων παρέμεινε για χρόνια στο σκοτάδι παρά τις πιέσεις ακτιβιστών και ερευνητών. Μέχρι που ξεκίνησε να προβάλλεται η συναρπαστική αυτή νέα σειρά.

Το «Mr Bates VS The Post Office» εξιστορεί τη δραματική ιστορία εκατοντάδων ανθρώπων που διηύθυναν υποκαταστήματα των βρετανικών Ταχυδρομείων και οι οποίοι κατηγορήθηκαν αδίκως για κλοπή, όταν ένα ελαττωματικό σύστημα πληροφορικής με την ονομασία Horizon εμφάνισε ψεύτικα ελλείμματα στα λογιστικά τους βιβλία.

Η σειρά τεσσάρων επεισοδίων παρακολουθεί τις προσπάθειές τους να αποδοθεί δικαιοσύνη, με τον Toby Jones να ηγείται του καστ ως Alan Bates, ο οποίος ήταν ένας εκ των ανθρώπων που κατηγορήθηκαν και ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εκστρατεία για την αποκάλυψη του σκανδάλου.

Η σειρά «Mr Bates VS The Post Office» προβάλλεται στο Apple TV.

Criminal Record

Ο Βρετανός σεναριογράφος και παραγωγός Paul Rutman (δημιουργός του ιστορικού δράματος «Indian Summers» και σεναριογράφος της αστυνομικής σειράς «Vera») επιστρέφει με το «Criminal Record», μια σύγχρονη σειρά μυστηρίου.

Η Cush Jumbo (The Good Wife, Vera) υποδύεται την ντετέκτιβ June Lenker, η οποία πείθεται ότι ένας από τους ανωτέρους της – ο ντετέκτιβ Daniel Hegarty (Peter Capaldi) – είχε συλλάβει σκόπιμα τον λάθος άνθρωπο σε μια παλιά υπόθεση. Η επιθυμία της Lenker για δικαιοσύνη τη φέρνει αντιμέτωπη με την παλιά φρουρά της αστυνομίας του Λονδίνου.

Ο Peter Capaldi και η Cush Jumbo έχουν εκπληκτική χημεία μεταξύ τους. Μέσα από την δυναμική της μεταξύ τους σχέσης, η σειρά εξετάζει επίκαιρα ζητήματα όπως οι επιβλαβείς αστυνομικές πρακτικές και τα ψέματα που λένε οι άνθρωποι στον εαυτό τους για να δικαιολογήσουν τη μισαλλοδοξία τους με τον πιο επίκαιρο τρόπο.

Η σειρά «Criminal Record» προβάλλεται στο Apple TV.

Boy Swallows Universe

Το μπεστ-σέλερ λογοτεχνικό ντεμπούτο του Αυστραλού δημοσιογράφου και συγγραφέα Trent Dalton «Boy Swallows Universe» μεταφέρεται στη μικρή οθόνη για να συστήσει και στον υπόλοιπο πλανήτη μία από τις πλέον αγαπητές στους Αυστραλούς βιβλιοφάγους ιστορία ενηλικίωσης.

Η σειρά, όπως και το βιβλίο του 2018, αφηγείται του Eli Bell, ο οποίος μεγαλώνει στην Αυστραλία της δεκαετίας του 1980, συνδυάζοντας τη μαγεία και την αθωότητα της νιότης με την ωμή πραγματικότητα του κόσμου των ενηλίκων. Το «Boy Swallows Universe» εξερευνά την ανατροφή του Eli μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο εμπόρους ναρκωτικών και άκρατη βία.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Eli κρατά ο νεαρός ηθοποιός Felix Cameron, τον οποίο είδαμε στο πλευρό της Naomi Watts στην ταινία Penguin Bloom του 2020.

Το «Boy Swallows Universe» προβάλλεται στο Netflix.

Champion