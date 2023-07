Η Barbie, η μεγαλόπνοη νέα σατιρική ταινία της Greta Gerwig, στην οποία η Margot Robbie, υποδυόμενη την ομώνυμη κούκλα, δραπετεύει από την Barbieland για να γνωρίσει τον πραγματικό κόσμο, έχει καταφέρει ήδη να αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές από την πρώτη κιόλας προβολή της στο Λος Αντζελες την περασμένη Κυριακή (09/07).

Η Katcy Stephan, συντάκτρια του Variety, με ανάρτησή της στο Twitter χαρακτήρισε την ταινία «τέλεια», προσθέτοντας: «Η Greta Gerwig παραδίδει ένα προσεγμένο κι εύστοχο σχόλιο για το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα σε μια ευφάνταστη, υπέροχη και ξεκαρδιστικά αστεία φαρσοκωμωδία. Όλο το καστ λάμπει, ειδικά η Margot Robbie και ο Ryan Gosling σε ρόλους που σαφώς γεννήθηκαν για να παίξουν».

Την ίδια στιγμή, ο Joseph Deckelmeier του ScreenRant δήλωσε ότι η ταινία ήταν «αστεία, πομπώδης και πανέξυπνη». «Η Greta Gerwig βάζει τον πήχη ψηλά και σκοράρει», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας τη Robbie «υπέροχη» και τους Ryan Gosling και Simu Liu -που υποδύονται δύο εκδοχές του Ken – «καθαρή διασκέδαση».

Εν τω μεταξύ, η Jamie Jirak του ComicBook.com δήλωσε ότι η ταινία είναι η μέχρι τώρα αγαπημένη της για αυτή τη χρονιά και πρόσθεσε: «Η Greta Gerwig ξεπέρασε κατά κάποιο τρόπο τις προσδοκίες μου… Δώστε στον Ryan Gosling μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, μιλάω απολύτως σοβαρά!».

Γενικότερα, ο Ryan Gosling φαίνεται να έκλεψε την παράσταση τόσο με τις φωνητικές του δυνατότητες – κάτι που βέβαια γνωρίζαμε ήδη – όσο και με το πηγαίο χιούμορ του. Τον περασμένο μήνα και πριν αρχίσει να προβάλλεται η ταινία, η Margot Robbie είχε δηλώσει μιλώντας στο People για τη συνεργασία της με τον Gosling: «Ο Ryan είναι ο πιο κωμικά προικισμένος ηθοποιός με τον οποίο έχω δουλέψει ποτέ. Πραγματικά είναι».

Οσο για το τραγούδι που εντυπωσίασε τους πάντες, το «I’m just Ken», ο παραγωγός του soundtrack Mark Ronson δήλωσε πως ο Gosling τα έδωσε όλα στην ηχογράφηση του τραγουδιού, την οποία ολοκλήρωσε σε χρόνο ρεκόρ. Επειτα από έναν χρόνο, ο Ronson είχε την ιδέα να στείλει την ηχογράφηση στον Slash, τον κιθαρίστα των Guns & Roses, ο οποίος το βρήκε πολύ cool και αποφάσισε να παίξει το κιθαριστικό σόλο στο τέλος του τραγουδιού και να συμμετέχει και στο ρυθμικό μέρος.