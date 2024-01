Football match between ARIS - PAOK for the Super League, at Kleanthis Vikelidis Stadium in Thessaloniki, Greece on January 7, 2024. / Ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ ΑΡΗ - ΠΑΟΚ για την Super League στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, Θεσσαλονίκη, 7 Ιανουαρίου 2024.