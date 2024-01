Η Νορβηγία έχει θαφτεί στο χιόνι, με τον υδράργυρο να πέφτει για πρώτη φορά στην περιφέρεια του Όσλο κάτω από τους -30 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της νορβηγικής μετεωρολογικής υπηρεσίας η θερμοκρασία που καταγράφεται στο Μπγέρνχολτ, βόρεια της πρωτεύουσας της Νορβηγίας είναι -31,1!

Η θερμοκρασία αυτή καταγράφηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε μετεωρολογικό σταθμό της κοινότητας αυτής και η υψηλότερη θερμοκρασία εκεί τις τελευταίες 24 ώρες ήταν -21,9 βαθμοί Κελσίου.

Λίγο πριν τις 10:00 ώρα Ελλάδας η θερμοκρασία στο Μπγέρνχολτ είχε φτάσει τους -29 βαθμούς Κελσίου, όμως η αίσθηση ήταν -37 βαθμοί Κελσίου, σύμφωνα με τον ιστότοπο yr.no.

It’s says a lot when *Norway* has to close down a few schools because of snow. Here is my brother making his way around their house. For reference, he is 196cm (~6.4-6.5 ft)… pic.twitter.com/PFted6jS6J

«Η νύχτα που περάσαμε ήταν πιθανόν πιο κρύα σε σχέση με αυτό που περιμέναμε» δήλωσε ο Μάρτιν Γκράνεροντ του μετεωρολογικού ινστιτούτου, μιλώντας στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό NRK. Στο κέντρο του Όσλο η θερμοκρασία τη νύχτα έπεσε στους -21,5 βαθμούς Κελσίου.

Κύμα ψύχους πλήττει τη βόρεια Ευρώπη εδώ και μερικές ημέρες, με θερμοκρασία ρεκόρ -43,6 βαθμούς Κελσίου να καταγράφεται στη βόρεια Σουηδία την Τετάρτη. Πρόκειται για τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί εδώ και 25 χρόνια τον μήνα Ιανουάριο στη χώρα.

This is the worst snowstorm that has been in my area in Norway since 2007, I’m standing on 1m of snow.

My cat is outside in this shit and I can’t do anything, he’s 35cm tall. He went outside when there was only a thin 2cm layer, yesterday, together with my other cat but he’s back pic.twitter.com/YtnznpHgC2

— ☀️Alex!|| free🇵🇸 (@Nomames_alex) January 2, 2024