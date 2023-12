Χάος προκλήθηκε σε περιοχές της νότιας Γερμανίας εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης. Το Σάββατο ανεστάλησαν εκατοντάδες πτήσεις στο αεροδρόμιο του Μονάχου (οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι επηρεάστηκαν 760 πτήσεις) το οποίο τελικά έκλεισε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (3/12), σύμφωνα με τον Guardian.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες τα ξημερώματα του Σαββάτου έπεσαν 40 εκατοστά χιονιού και οι Αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Check out the Global Warming in Munich Germany 😅 👇 pic.twitter.com/ZnajVjRd9O

Προβλήματα δημιουργήθηκαν και στα τρένα, με τον κεντρικό σταθμό του Μονάχου να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τους επιβάτες. Λεωφορεία, τραμ και Προαστιακός επίσης δεν εκτελούσαν δρομολόγια. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και της Ένωσης Βερολίνου ματαιώθηκε.

O κ. Δημήτρης είναι εγκλωβισμένος εδώ και μέρες στο αεροδρόμιο του Μονάχου, όπως είπε στο OPEN. «Χειροκρότησα τα αντανακλαστικά να κλείσει το αεροδρόμιο» είπε μεταξύ άλλων.

«Πριν κατεβούμε από το αεροπλάνο μας είχαν στείλει καινούργια ώρα αναχώρησης για την επόμενη μέρα και ένα βάουτσερ 15 ευρώ για το αεροδρόμιο, μόνο μαστίχες μπορείς να πάρεις. Δεν μας εξασφάλισαν καμία διαμονή» ανέφερε.

Skis might be the best way to get around snow-covered Munich 🎿⛷️❄️ pic.twitter.com/GU1HtDzU0n

