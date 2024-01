Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που ισοπέδωσαν τη χώρα, προκαλώντας τον θάνατο 92 ανθρώπων, με βάση τα στοιχεία του τελευταίου απολογισμού. Οι σκηνές που αντικρίζει κανείς στην πόλη είναι αποκαρδιωτικές: απανθρακωμένα οχήματα, κατεστραμμένα κτίρια και δρόμοι.

Οι αγνοούμενοι αγγίζουν στο νομό Ισικάουα της κεντρικής Ιαπωνίας τους 242, όπως μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο Ειδήσεων Kyodo, επικαλούμενο τις νομαρχιακές αρχές.

Ο πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα χαρακτήρισε χθες Πέμπτη τον σεισμό «τη σοβαρότερη καταστροφή» της περιόδου Λέιουα, που άρχισε το 2019, όταν ανέβηκε στον θρόνο ο σημερινός αυτοκράτορας.

Η παράδοση βασικών προμηθειών παραμένει μια πρόκληση καθώς, λόγω των κατολισθήσεων, έχουν κοπεί πολλοί δρόμοι και πάνω από 700 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί σε απομονωμένες κοινότητες σε ολόκληρο το νομό. Περίπου 30.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα και 80.000 σε 13 πόλεις αντιμετωπίζουν προβλήματα με την υδροδότηση.

