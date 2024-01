Στους 64 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στην Ιαπωνία, μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ, την ώρα που οι Αρχές σπεύδουν να παράσχουν βοήθεια στους επιζώντες, που είναι αντιμέτωποι με το κρύο.

Ο σεισμός έπληξε τη χερσόνησο Νότο το απόγευμα της Δευτέρας, ισοπεδώνοντας σπίτια, ενώ οι καιρικές προβλέψεις για σήμερα που κάνουν λόγο για έντονες βροχοπτώσεις αυξάνουν τους φόβους των κατολισθήσεων, γεγονός που θα δυσχεράνει τις επιχειρήσεις ανάσυρσης επιζώντων από τα συντρίμμια.

Οι δήμαρχοι των πόλεων που έχουν πληγεί περισσότερο απαίτησαν -σε μια περιφερειακή σύσκεψη έκτακτης ανάγκης για καταστροφές που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης- από την κυβέρνηση να καθαρίσει τους δρόμους και να παραδώσει γρήγορα.

«Ακόμη και όσοι γλίτωσαν οριακά το θάνατο δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς τρόφιμα και νερό. Δεν έχουμε λάβει ούτε ένα καρβέλι ψωμί» δήλωσε ο Μασουχίρο Ιζουμίγια, δήμαρχος της Σούζου, μιας πόλης περίπου 13.000 κατοίκων κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

Ο Shigeru Sakaguchi, δήμαρχος της σκληρά πληγείσας πόλης Wajima, δήλωσε ότι είναι ευγνώμων για τις προσπάθειες της κυβέρνησης, αλλά έχει λάβει μόνο 2.000 γεύματα για περίπου 10.000 ανθρώπους μέχρι στιγμής. «Κάποιοι άνθρωποι κρυώνουν πολύ, επειδή υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και επομένως σε θέρμανση» είπε σύμφωνα με το Reuters. Πολλοί δρόμοι είχαν αποκοπεί και αρκετές περιοχές εκτός του κέντρου της πόλης μπορούσαν να προσεγγιστούν μόνο με ελικόπτερο, πρόσθεσε.

Drone video shows the damage after a deadly 7.6 magnitude #earthquake on #Japan western coast👀

At least 55 people were killed!#JapanEarthquake #Tsunami #JapanTsunami #JapanAirlines

pic.twitter.com/TXPVOA4ZRf

— Nikkii SaitaChain (@Nikkii1717) January 3, 2024