Μια μεγάλη μορφή της αμερικανικής τηλεόρασης στην δεκαετία του 1970, ο Ντέιβιντ Σόουλ άφησε την τελευταία πνοή του την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου στην Αγγλία όπου τα τελευταία χρόνια ζούσε. Ηταν 80 ετών. Ο Σόουλ έγινε διάσημος ανά τον πλανήτη έχοντας υποδυθεί τον αστυνομικό Κένεθ – Χατς – Χάτσινσον στην δημοφιλή σειρά της τηλεόρασης «Στάρσκι και Χάτς», ή «Οι χαμογελαστοί ντετέκτιβς» όπου τον ρόλο του συναδέλφου του, Ντέιβιντ Στάρσκι κράτησε ο Πολ Μάικλ Γκλέιζερ. Η επιτυχία της σειράς το 1975, είχε ως αποτέλεσμα την ανανέωση της και τελικά ο κύκλος της έκλεισε το 1979.

Εκτός από το «Στάρσκι και Χάτς» ο Σόουλ πρωταγωνίστησε στη σειρά Western «Here Comes the Brides» και σε ταινίες όπως «Magnum Force» (Ένα Μάγκνουμ 44 για τον επιθεωρητή Κάλαχαν), «Salem’s Lot» και άλλες. Ήταν επίσης τραγουδιστής και κυκλοφόρησε πολλά άλμπουμ τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 όπως και το Νο. 1 σινγκλ «Don’t Give Up on Us».

Γεννημένος στο Σικάγο του Ιλινόις, ο Σόουλ ήταν γιος ιερέα που κάποτε υπηρέτησε ως σύμβουλος θρησκευτικών υποθέσεων στην Ύπατη Αρμοστεία των ΗΠΑ στο Βερολίνο. Σε ηλικία 24 ετών, ο νεαρός Σόουλ μπήκε σε μια επιθεώρηση μουσικής στη Βόρεια Ντακότα, έγινε αντιληπτός από έναν οξυδερκή ανιχνευτή ταλέντων και υπέγραψε συμβόλαιο στο στούντιο.

Συνέχισε να σπουδάζει υποκριτική στην Irene Daly School of The Actors Company και στο Columbia Workshop στο Χόλιγουντ. Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση σε μικρούς ρόλους σε εκπομπές όπως «Η Τζίνι και το τζίνι» (1965), «Flipper» (1964) και «All in the Family» (1971).

Σε όλη του τη ζωή, ο Σουλ υπερασπιζόταν συνεχώς κοινωνικούς σκοπούς χρησιμοποιώντας συχνά τα δικά του κεφάλαια για να ευαισθητοποιήσει σε θέματα όπως ο αντίκτυπος του Πολέμου του Βιετνάμ, υα προβλήματα των εργαζομένων στη χαλυβουργία των ΗΠΑ, η καλή διαβίωση των ζώων, η παγκόσμια πείνα και η εκπαίδευση για την αντιμετώπιση του HIV.

Από το 1963 ως το 2010 ο Ντέιβιντ Σόουλ παντρεύτηκε πέντε φορές και η τελευταία σύζυγός τους, Ελεν Σέλ έμεινε μαζί του ως το τέλος. Ο Σόουλ είχε αποκτήσει πέντε παιδιά από τέσσερις συζύγους.