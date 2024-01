Πυροβολισμοί σε σχολείο σημειώθηκαν την Πέμπτη (04/01) στις ΗΠΑ προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές. Το συμβάν έγινε σε Λύκειο του Πέρι, της Πολιτείας της Αϊόβα, και αμέσως έσπευσαν στο σημείο οι αστυνομικές αρχές, καθώς και πολλά ασθενοφόρα.

Αν και οι αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν, ότι ο δράστης αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το πιστόλι, που είχε μαζί του, κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα από τις αρχές. Ωστόσο, έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός.

Την ίδια ώρα άγνωστος παραμένει ο αριθμός αλλά και η κατάσταση των τραυματιών της αιματηρής επίθεσης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εισβολή του δράστη στο σχολείο έγινε λίγο πριν από τις 8 το πρωί τοπική ώρα, και το σχολείο είχε εκκενωθεί μέχρι τις 8 και μισή.

BREAKING: At least one person was killed and others were injured in a shooting this morning at Perry High School in Iowa, according to law enforcement officials briefed on the situation. The scene is now «secured,» according to officials.@Alex_Presha reports from the scene. pic.twitter.com/QUosjYWnCW

— ABC News Live (@ABCNewsLive) January 4, 2024