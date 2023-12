Σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Τουρκία και έγινε ιδιαίτερα αισθητός την πόλη Αντιγιαμάν, ενώ ακολούθησαν και μετασεισμοί. Ο καθηγητής Naci Gorur, σύμφωνα με το CNN Turk, δήλωσε στην εφημερίδα Sozcu ότι υπάρχουν φόβοι για μεγάλο σεισμό ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη.

Συγκεκριμένα ο σεισμός σημειώθηκε στην πόλη Αντιγιαμάν και είχε μέγεθος 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με τους κατοίκους να αναστατώνονται. Οι μετασεισμοί ήταν κλίμακας 2,4 και 2,2 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλίκαγια, ο οποίος έκανε δήλωση για τον σεισμό στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε: «O σεισμός που σημειώθηκε στη Μαλάτια Ντογκανσεχίρ μεγέθους 4,3 βαθμών έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες».

Και όλα αυτά, την ώρα που στα τουρκικά social media έγινε viral πριν από μερικές εβδομάδες μία τρομακτικής σιγουριάς πρόγνωση του Τούρκου καθηγητή σεισμολογίας Νατζί Γκιορούρ, ο οποίος στο πλαίσιο συνέντευξής του ανέφερε ότι περιμένει σεισμό έως και 9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

⚠Preliminary info: M5.0 #earthquake (#deprem) about 20 km W of #Bozova (#Turkey) 4 min ago (local time 10:55:05). Updates at:

— EMSC (@LastQuake) December 27, 2023