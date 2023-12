Εντατικοποιούνται αντί να υποβαθμίζονται και να χάνουν τη δυναμική τους οι κινητοποιήσεις στη Σερβία.

Με βασικό αίτημα την επανάληψη των εκλογών της 17ης Δεκεμβρίου, χιλιάδες πολίτες, κυρίως φοιτητές και νέοι διάφορων κλάδων, πλημμύρισαν ανήμερα των Χριστουγέννων τους δρόμους του Βελιγραδίου και διαδήλωσαν κατά της κυβέρνησης.

#BREAKING #Serbia #Belgrade At present, the situation remains calm at the protests in the Serbian capital, Belgrade. Footage: RT pic.twitter.com/D8wHn1TnQ2

Σύμφωνα, άλλωστε, με την αντιπολίτευση το αποτέλεσμα στις βουλευτικές, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές αλλοιώθηκε από παρατυπίες στη διαδικασία.

Επίκεντρο της χριστουγεννιάτικης διαμαρτυρίας έγινε τη Δευτέρα (25/12) το Υπουργείο Δημόσιας και Τοπικής Διοίκησης. Μάλιστα επί τέσσερις ώρες οι διαδηλωτές απέκλεισαν κεντρική λεωφόρο της πόλης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κρατική ασυδοσία.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και μετά το απόγευμα σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας.

🇷🇸 | Students and suporters of opposition Serbia Against Violence gathered in Belgrade Centre a day after police forcibly broke down previous protest.

They still demand election repeating. pic.twitter.com/JNFjlWRbth

— Balkan Insight (@BalkanInsight) December 25, 2023