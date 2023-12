Η Λόρα Λιντς (Laura Lynch), ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος της μουσικής κάντρι Dixie Chicks —πλέον ονομάζεται απλά Chicks—, σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο που έκανε προσπέραση σε αυτοκινητόδρομο στο Τέξας (νότια), ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτείας χθες Σάββατο.

«Είμαστε σοκαρισμένες και θλιμμένες για την είδηση του θανάτου της», ανέφερε το γυναικείο μουσικό συγκρότημα, που μετονομάστηκε σε Chicks το 2020, μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Λόρα ήταν λαμπρό φως (…) η μεταδοτική ενέργειά της και το χιούμορ της ήταν η σπίθα μας τις πρώτες μέρες στο συγκρότημά μας», πρόσθεσε.

1/2 Laura was a bright light…her infectious energy and humor gave a spark to the early days of our band. Laura had a gift for design, a love of all things Texas and was instrumental in the early success of the band. pic.twitter.com/Q2WsqF5miM

