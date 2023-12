Χριστούγεννα στην πόλη. Δρόμοι με λαμπιόνια, μελομακάρονα και κουραμπιέδες σε πιατέλες, χριστουγεννιάτικα δέντρα με κάθε λογής στολίδι. Η εορταστική ατμόσφαιρα ομορφαίνει την καθημερινότητα ακόμα κι αν η άδειά σου αργεί ακόμα (πολύ).

Τα σχολεία όμως είναι κλειστά και οι διακοπές των παιδιών έχουν ήδη ξεκινήσει για αυτό κι εμείς ετοιμάσαμε ένα πλούσιο πλάνο δραστηριοτήτων για κάθε γούστο και κάθε ηλικία.

Θεατρικές παραστάσεις, βόλτες σε χριστουγεννιάτικα πάρκα, εργαστήρια σε μουσεία γεμίζουν το πρόγραμμα παιδιών και οικογενειών δημιουργώντας τις πιο όμορφες αναμνήσεις. Διαλέγεις και παίρνεις.

Η «Μπάμπουσκα» της Ξένιας Καλογεροπούλου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά φιλοξενεί στην Παιδική Σκηνή του έως τις 7 Ιανουαρίου 2024 την παράσταση «Η Μπάμπουσκα», βασισμένη στην ομώνυμη χριστουγεννιάτικη ιστορία της αγαπημένες όλων, Ξένιας Καλογεροπούλου. Η ηθοποιός Αγγελική Φράγκου ζωντανεύει επί σκηνής την Μπάμπουσκα, μια ηρωίδα που μιλά για την αγάπη, την ανιδιοτελή προσφορά και την αυτογνωσία.

Μια ατμοσφαιρική χριστουγεννιάτικη ιστορία με μάγους-βασιλιάδες κι ένα αστέρι αλλιώτικο από τα άλλα. Οι τρεις μάγοι-βασιλιάδες επισκέπτονται την Μπάμπουσκα και την προσκαλούν να τους ακολουθήσει στο ταξίδι τους.

«Μα τι τρέλες είναι αυτές. Να αφήσω το σπίτι μου στα καλά καθούμενα και να τρέχω πίσω από ένα αστέρι. Κι όλα αυτά για να πάω να βρω ένα νεογέννητο; Και μάλιστα βασιλιά; Άσε που έχω εκατό δουλειές. Δεν έχω καιρό για περιπέτειες». Η Μπάμπουσκα διστάζει όμως στο τέλος κάνει το μεγάλο βήμα. Στον ρόλο της Μπάμπουσκας η Αγγελική Φράγκου και στον ρόλο του αφηγητή ο Πάνος Κότσογλου.

Το Animasyros έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Βραβευμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους από όλον τον κόσμο από το Animasyros στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 26 Δεκεμβρίου έως και τις 2 Ιανουαρίου στις 12.00.

Το θαύμα των Χριστουγέννων, η αξία της αλληλεγγύης, ο σεβασμός στο περιβάλλον, ο πλούτος της διαφορετικότητας, η αγάπη για τη θάλασσα και άλλες ιστορίες animation σε δύο διαφορετικά προγράμματα προβολών (διάρκειας 90 λεπτών) για τα παιδιά και όλη την οικογένεια.

«Εγώ το ξωτικό» στο Από Μηχανής Θέατρο

Πώς είναι, άραγε, η ζωή ενός ξωτικού; Είναι πράγματι υπέροχη, γεμάτη αστερόσκονη, παιχνίδια καραμέλες και σοκολατένια κέικ, ταξίδια με έλκηθρα πάνω στους πάγους και χιλιάδες ζαχαρωτά;

Αν θέλετε να μάθετε, δεν έχετε παρά να τρυπώσετε στο δάσος των Χριστουγέννων εκεί όπου έρχεται κάθε χρόνο ο σάκος με τα γράμματα των παιδιών και μπαίνουν μπρος οι μηχανές για να ετοιμαστούν τα δώρα και να δείτε την ιστορία του Ντελφ, ενός μοναδικού ξωτικού που θα λατρέψετε.

Τι θα συμβεί όμως όταν την τελευταία νύχτα που όλα πρέπει να είναι έτοιμα, το γκρινιάρικο ξωτικό Μουρμούρ σταματήσει τις μηχανές, μπερδέψει τα γράμματα των παιδιών και φέρει τα πάνω κάτω καθώς όπως λέει τα ξωτικά είναι εκείνα που κουράζονται όμως ο Αϊ-Βασίλης παίρνει όλη τη δόξα;

Τι δώρα θα μοιράσει τώρα ο Αϊ-Βασίλης; Τρυφερή, αστεία και συγκινητική η ιστορία αυτή θα ταξιδέψει τους μικρούς μας φίλους στο μαγικό κόσμο των Χριστουγέννων που δεν είναι άλλος από την ίδια την αγάπη και τη χαρά της προσφοράς.

Μια όμορφη παράσταση σε πρωτότυπη θεατρική διασκευή από τη συγγραφέα Μαριβίτα Γραμματικάκη η οποία παίζεται για πρώτη φορά στην Παιδική Σκηνή του «Από Μηχανής» Θεάτρου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά.

«Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας» στο Embassy Theater

Ο ιστορικός κινηματογράφος Embassy στην καρδιά της Αθήνας, ανοίγει ξανά τις πύλες του αυτή τη φορά φιλοξενώντας ένα μιούζικαλ. «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας», μία μαγική παράσταση για όλη την οικογένεια που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε απόδοση-σκηνοθεσία του Γιώργου Βάλαρη.

Η παράσταση είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του Roald Dahl, το μιούζικαλ “Charlie and the Chocolate Factory” και συνδυάζει την πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Marc Shaiman με στίχους των Marc Shaiman & Scott Wittman.

Η υπόθεση γνωστή αλλά ας φρεσκάρουμε τη μνήμη μας. Ο Τσάρλι Μπάκετ είναι ένα πολύ φτωχό αγόρι που ζει με τη μαμά του και τους τέσσερις παππούδες του σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Όλα αρχίζουν όταν η μικρή πόλη του Τσάρλι αναστατώνεται από την εμφάνιση ενός ζαχαροπλαστείου με τις διάσημες σοκολάτες Γουόνκα.

Μεταμφιεσμένος ιδιοκτήτης ο εκκεντρικός Γουίλι Γουόνκα που ξαφνικά ανακοινώνει ότι θα ξανανοίξει τις πύλες του εργοστασίου του σε πέντε τυχερούς που θα βρούν το χρυσό χαρτάκι ανάμεσα σε εκατομμύρια σοκολάτες σε όλο τον κόσμο.

Νικητές, ο λαίμαργος Αύγουστος Κλουπ, η κακομαθημένη Βερούκα Σόλτ, η ποπ ινφλουένσερ και σταρ της τσιχλόφουσκας Βιολέτα Μπορεγκάρ, ο εθισμένος τηλεορασόπληκτος Μάικ Τιβι και τελευταίος τυχερός ο σεμνός Τσάρλι Μπάκετ που λατρεύει τις σοκολάτες Γουόνκα και πάντα ονειρευόταν να ζήσει από κοντά την εμπειρία της κατασκευής της σοκολάτας στο περίφημο εργοστάσιο Γουίλι Γουόνκα.

«Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ιντεάλ

Ο φιλάργυρος Εμπενίζερ Σκρουτζ, ο θρυλικός ήρωας του Ντίκενς, είναι ένας πολύ πλούσιος, αλλά μίζερος και σκληρός άνθρωπος, δεν γνωρίζει τι σημαίνει αγάπη και γενναιοδωρία και θεωρεί τα Χριστούγεννα μια μεγάλη απάτη.

Την παραμονή των Χριστουγέννων τον επισκέπτεται το φάντασμα του παλιού συνεταίρου του Τζέικομπ Μάρλει και τον προειδοποιεί πως έχει μια τελευταία ευκαιρία να αλλάξει και να δει τη ζωή του και τους ανθρώπους με άλλα μάτια. Την επίσκεψη αυτή θα ακολουθήσουν κι άλλοι παράξενοι επισκέπτες, τα τρία πνεύματα των Χριστουγέννων, που θα του δείξουν την αλήθεια και τα λάθη του.

Τον ταξιδεύουν στο παρελθόν, στο παρόν αλλά και στις άθλιες εικόνες που τον περιμένουν στο μέλλον του, αν δεν αποφασίσει να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται και ενεργεί. «Τα Χριστούγεννα του Σκρούτζ», σε μεταφορά και σκηνοθεσία της Γιούλης Ηλιοπούλου, έρχονται για έβδομη χρονιά να ταξιδέψουν μικρούς και μεγάλους.

Η υπέροχη χριστουγεννιάτικη ιστορία του Ντίκενς μας αποκαλύπτει μέσα από το διαχρονικό ήρωα της πως στην αγάπη κρύβονται η ευτυχία και η γαλήνη.

«Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στη Νέα Υόρκη» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο γνωστός σκιοπαίκτης Ηλίας Καρελλάς επιστρέφει με μια ολοκαίνουργια μουσική χριστουγεννιάτικη περιπέτεια σκιών, γεμάτη χιούμορ και δράση. Καλεσμένοι στην Αμερική από την πλούσια ελληνοαμερικανίδα αδερφή του Μπάρμπα-Γιώργου, ο Καραγκιόζης και η παρέα του καταφθάνουν για τις γιορτές στη Νέα Υόρκη.

Όλα δείχνουν ιδανικά, όμως πριν καλά καλά φτάσουν τα πάντα ανατρέπονται. Πώς καταφέρνουν οι ήρωες να εγκλωβιστούν μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ; Τι συμβαίνει όταν δεν «πάει ο παλιός ο χρόνος»; Τι γίνεται όταν η ταμίας του σούπερ μάρκετ νομίζει ότι τραγουδάει στο Μπρόντγουεϋ;

Ποια είναι πραγματικά η θεία από την Αμερική; Ποιος θα καταφέρει άραγε να νικήσει, ο παλιός ή ο νέος χρόνος; Τα ρολόγια γυρίζουν ανάποδα, και ένα μαγικό ταξίδι αρχίζει. Τα εμπορεύματα του σούπερ μάρκετ ζωντανεύουν μόλις ακούγονται κάλαντα.

Μια ανατρεπτική χριστουγεννιάτικη ιστορία με φόντο το Άγαλμα της Ελευθερίας, γεμάτη μελωδίες αγαπημένων μιούζικαλ και όχι μόνο, και τον Καραγκιόζη να αναζητά τη δική του ελευθερία πριν το ρολόι χτυπήσει δώδεκα.

Μουσική συνοδοιπόρος του δημοφιλούς ήρωα του θεάτρου σκιών είναι η τραγουδίστρια και ηθοποιός Idra Kayne. Σημαντική σημείωση: στην παράσταση είναι ευπρόσδεκτα παιδιά από 4 έως 104 ετών.

«Τα ανάποδα Χριστούγεννα» στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων

Το “THE CHRISTMAS FACTORY” κλείνει φέτος 10 χρόνια και τα γιορτάζει με τη νέα του παιδική παράσταση «Τα Ανάποδα Χριστούγεννα» σε σκηνοθεσία του Γιώργου Σουλεϊμάν, κείμενο του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη.

Η υπόθεση: Ο Φρέντι και η Φρέγια, τα δυο πιο σκανταλιάρικα ξωτικά του Άγιου Βασίλη, διαφωνούν. Έχοντας βαρεθεί να είναι διαρκώς φρόνιμα και υπάκουα, θα βάλουν σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο: να κλέψουν το έλκηθρο του «Μεγάλου» με σκοπό για μια και μοναδική χρονιά να μοιράσουν τα δώρα των Χριστουγέννων στα άτακτα παιδιά αντί για τα φρόνιμα.

Μέσα από τις απρόβλεπτες περιπέτειες του Φρέντι, της Φρέγια, του Φώτη και των άλλων αξιαγάπητων ηρώων, οι μικροί θεατές θα παρασυρθούν σε έναν μαγικό κόσμο γεμάτο χαρά, γέλιο και συγκίνηση, παίρνοντας συγχρόνως σημαντικά μαθήματα, όπως η αξία της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της καλοσύνης.

Η παράσταση θα ενθαρρύνει τα παιδιά να σκεφτούν διαφορετικά και να εκτιμήσουν τη χαρά του να μοιράζονται με άλλους, ενισχύοντας την αίσθηση της κοινότητας και της αλληλεγγύης.

Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να φωνάξουμε πολύ δυνατά «Ναγεστουχρί» και το ταξίδι θα ξεκινήσει. Δεν απαιτείται κράτηση θέσης για παιδιά κάτω των 3 έτων.

«Δώσε σχήμα και μορφή … σε γιορτή μοναδική» στο Μουσείο Ακρόπολης

Φέτος τα Χριστούγεννα οι μικροί μας φίλοι θα πάρουν χαρτιά, χρώματα, ψαλίδια και μπογιές, θα επιστρατεύσουν όλη τη φαντασία τους και θα δώσουν πρόσωπο, σχήμα και μορφή σε μία αγαπημένη έννοια: τη Γιορτή. Και όχι μόνο αυτό.

Μαζί με τους αρχαιολόγους θα ανακαλύψουν πώς και γιατί οι αρχαίοι Αθηναίοι έδιναν ανθρώπινα χαρακτηριστικά και σε άλλες έννοιες, όπως στις εποχές του χρόνου, τον έρωτα, τον ήλιο, τη νίκη και πολλές ακόμα.

Ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών. Πότε; Το Σάββατο 23/12, την Κυριακή 24/12, την Πέμπτη 28/12, την Παρασκευή 29/12 και την Κυριακή 31/12, στις 11:00 και στις 13:00. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση εισιτηρίου ημέρας για τους ενηλίκους και μηδενικού εισιτηρίου για τα παιδιά.

«ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΠΑΙΧΝΙδιαΔΡΟΜΗ» στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών

View this post on Instagram A post shared by Andreas Tsoy (@andreastsoy)

Το Μουσείο Παιχνιδιών, πάντως, φτιάχτηκε ολόκληρο χάρη στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Ή, αλλιώς, χάρη σε μια μαμά που επιδιόρθωνε τα παλιά παιχνίδια της κόρης της κάθε χρόνο για τις γιορτές. Και χάρη στην τυχαία συνάντηση του κοριτσιού, χρόνια μετά, με ένα παραπεταμένο λούτρινο αρκουδάκι.

Περιμένοντας τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, τα παιχνίδια του Mουσείου Μπενάκη μάς προσκαλούν σε μια γιορτινή διαδρομή γνωριμίας με το Μουσείο Παιχνιδιών. Τι λέτε, πάμε να βρούμε θέματα και εκθέματα στο κλίμα των ημερών;

Στο ισόγειο: Τι ωραίο το τζάκι στον χώρο υποδοχής. Θα χωρέσει τις κάλτσες όλων των παιχνιδιών; Κι ο Άη Βασίλης πώς θα μπει; Έγινε παιχνίδι και τρύπωσε ο μπαγάσας. Στον κάτω όροφο: Έτοιμο το καραβάκι με τα αγγελάκια στην αίθουσα με τα χειροποίητα παιχνίδια. Είναι για τα κάλαντα, όπως η εκκλησούλα στην άλλη πλευρά. Και το τριγωνάκι και η τραμπούκα στη βιτρίνα φυσικά.

Στην επόμενη αίθουσα η κούκλα με τη σκούπα τακτοποιεί το Μουσείο απ’ άκρη σε άκρη. Παραδίπλα, η μεγάλη κουζίνα με τον ατμό μαγειρεύει χωρίς σταματημό. Στον διάδρομο, οι κούκλες του ελληνικού κουκλοθέατρου δεν έχουν λεφτά για καινούργια ρούχα, αλλά ο Χάνος στόλισε μόνος το πουλόβερ του γιορτινά.

Πριν φύγετε, δείτε τους κουμπαράδες των παιχνιδιών στην αίθουσα με τα μαγαζιά. Όλο και κάτι θα μαζέψουν απ’ τα κάλαντα.

Προβολές κλασικών ταινιών και αφήγηση παραμυθιών στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου, όπως και το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου, ξεκινώντας από τις 10.30 το πρωί, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή θα προβάλλονται κλασικές ταινίες για όλη την οικογένεια όπως Home Alone, Fantasia 2000, Lion King, Mary Poppins, E.T. the Extra-Terrestrial, Singin’ in the Rain, Nightmare before Christmas, 101 Dalmatians και άλλες.

Στις 23, 24, 30 και 31 Δεκεμβρίου, από τις 10.30 έως τις 16.30, στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος θα ζωντανέψουν πολλές και διαφορετικές χριστουγεννιάτικες ιστορίες για παιδιά διαφορετικών ηλικιών. Οι αφηγητές θα μεταδώσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από βιβλία διαφορετικών εκδοτικών οίκων που θα παρουσιάζονται σε ημίωρες αφηγήσεις, η κάθε μια αφιερωμένη και σε ένα διαφορετικό βιβλίο. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την ηλεκτρονική προκράτηση.

Διαδραστικό χριστουγεννιάτικο camp στο Μουσείο Αλέκος Φασιανός

View this post on Instagram A post shared by Alekos Fassianos Museum & Estate (@alekosfassianos)



Με μια σειρά δράσεων, τα παιδιά (ηλικίας 5-9 ετών) θα κληθούν να κοινωνικοποιηθούν και να λειτουργήσουν σε ομάδες, αναπτύσσοντας τις κοινωνικές τους δεξιότητες και το πνεύμα συνεργασίας.

Στόχος του camp του Μουσείου «Αλέκος Φασιανός» είναι τα παιδιά να πάρουν πρωτοβουλίες καλλιεργώντας την αυτοπεποίθησή τους λύνοντας γρίφους και ξεκλειδώνοντας μύθους. Θα εμπνευστούν από τα έργα και τη ζωή του Αλέκου Φασιανού, θα διαβάσουν παραμύθια με σκοπό να φτιάξουν τη δική τους ιστορία και θα παίξουν θέατρο σκιών όπου τα παιδιά θα είναι σκηνοθέτες και ηθοποιοί.

Εκπαιδευτικό εργαστήρι «Γιορτινό εξπρές» στο Μουσείο Κοτσανά

Το γιορτινό εξπρές θα μας παραλάβει και φέτος για να μας γνωρίσει τις τεχνολογίες παραγωγής κίνησης από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Εσείς βγάλατε εισιτήριο; Τα πολυάριθμα βαγόνια του μεταφέρουν μέσα τους όλη τη γνώση της τεχνολογίας και εμείς είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τη διαδρομή τους μέχρι το τέλος της.

Ακολουθούμε τη γραμμή της προόδου και περνάμε από τους εξής σταθμούς: Αλεξάνδρεια, Αθήνα, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Τόκιο και Σιγκαπούρη. Αλήθεια, τι βρίσκεται στο τέλος και τι κρύβεται στην αρχή;

Ο Ήρωνας πυροδοτεί για πρώτη φορά την αυτόματη κίνηση κι εμείς, διασχίζοντας τις ηπείρους και τους ωκεανούς, φτάνουμε ως την άκρη του ορατού σύμπαντος. Για να δούμε τελικά, μέχρι που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος;

Αφήνουμε τη φαντασία μας να μας οδηγήσει ως το τέρμα, εκεί όπου η σμίλευση του δικού μας, ξεχωριστού μέσου μεταφοράς ολοκληρώνεται με επιτυχία. Το εκπαιδευτικό εργαστήρι απευθύνεται σε παιδιά από 6 έως 12 ετών και θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη 28 και Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, 12:00 μ.μ.

«Ήλιος, το κοντινό μας άστρο-Αποστολές στο Διάστημα» στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

View this post on Instagram A post shared by ℂ𝕙𝕣𝕚𝕤𝕥𝕚𝕟𝕒. 𝔹 (@xristinini)

Μια δράση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για παιδιά 8-11 ετών στην οποία θα μάθουν για τον Ήλιο και το πλανητικό μας σύστημα και τις αποστολές που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτό. Με ηλιακό τηλεσκόπιο θα παρατηρήσουν τον Ήλιο (καιρού επιτρέποντος) και θα εκτοξεύσουν νεροπύραυλους.

Τη δράση υλοποιούν στις 27 και 28 Δεκεμβρίου (ώρες 10:00 & 12:00), οι Αναστασία Τσιλιμιδού και Βασίλης Σπυράκος από την ομάδα διάχυσης της Αστρονομίας του Κέντρου Επισκεπτών Θησείου.

Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Paradise Park

Ένας μοναδικός χώρος ψυχαγωγίας και βιωματικής διασκέδασης για τα πιο αξέχαστα Χριστούγεννα των παιδιών. Το πρόγραμμα του Χριστουγεννιάτικου Χωριού διαρκεί 3,5 ώρες. Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ομάδες και με την καθοδήγηση εκπαιδευτών θα απολαύσουν πολλές δραστηριότητες.

Συνάντηση με τον Αι Βασίλη στον θρόνο και το έλκηθρό του για να τους χαρίσει το τυχερό φλουρί για τη δική τους Βασιλόπιτα, συντροφιά με τον artificial τάρανδο πραγματικού μεγέθους. Μια βόλτα με το τρενάκι των εκπλήξεων είναι απαραίτητη.

Γεμάτο εκπλήξεις και παιχνίδια γνώσης. Ατελείωτο παιχνίδι στην Παιχνιδο-χώρα αλλά και απίθανες εμπειρίες σοκολάτας με σιντριβάνια και λαχταριστά υλικά στο Εργαστήρι Σοκολάτας και κατασκευή πρωτότυπων στολιδιών για τα Χριστούγεννα με άργιλο και νερό στο Εργαστήρι Πηλού.

Τα παιδιά παίζουν, μαθαίνουν, διασκεδάζουν και βιώνουν την ομορφιά των Χριστουγέννων μέσα σε μια μαγική γιορτινή ατμόσφαιρα.

Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως

Για ακόμα μία χρονιά, το Πεδίον του Άρεως έχει βάλει τα γιορτινά του και έχει ξεκινήσει να υποδέχεται μικρούς και μεγάλους ώστε να τους βάλει για τα καλά στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων, οι επισκέπτες θα βρουν παγοδρόμιο και καρουζέλ.

Στο Πάρκο θα υπάρχει φαγητό και παιχνίδια, για τους μικρότερους της παρέας. Πέρα από το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα λειτουργεί μία μεγάλη χριστουγεννιάτικη αγορά, με πληθώρα ειδών, η άμαξα του Άη Βασίλη, Bungee Jumping, ροτόντα ψαρέματος και διάφορα ακόμη stands και παιχνίδια. Το πάρκο θα λειτουργεί μέχρι τις 7 Ιανουαρίου με είσοδο ελεύθερη.

»Aidonakia Dragon Land» στα Αηδονάκια στο Μαρούσι

Αυτά τα Χριστούγεννα στα Αηδονάκια μάς περιμένει ένα παραμυθένιο ταξίδι στη χώρα των δράκων. Τεράστιοι δράκοι – animatronics που κινούνται, βρυχώνται και βγάζουν καπνούς. Οι επισκέπτες μπορούν να ανέβουν στην πλάτη τους και να βγάλουν επικές φωτογραφίες.

Να «πετάξουν» μαζί τους με το VR cinema στην πιο συναρπαστική περιπέτεια της ζωής τους. Οι ιστορίες γύρω από αυτά τα μεγαλόπρεπα όντα χάνονται στα βάθη της μυθολογίας. Οι Δράκοι, πολύχρωμοι και εντυπωσιακοί, με ουράνια δύναμη και ομορφιά, ατρόμητοι και περιπετειώδεις, αήττητοι, με τα τεράστια και εντυπωσιακά φτερά τους, βρίσκονται από τη μία ήπειρο της υφηλίου στην άλλη σε χρόνο «αστραπή», προκαλούν τον σεβασμό αλλά και τον τρόμο και αντιπροσωπεύουν τη μάχη του Καλού με το Κακό.

Οι θρυλικοί Δράκοι δεν ξεχνούν πως έχουμε Χριστούγεννα και για πρώτη φορά, ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Αϊ-Βασίλη και το πάρκο μετατρέπεται σε Χριστουγεννιάτικη Χώρα των Θαυμάτων, γεμάτη εορταστικές διακοσμήσεις, λαμπερά φώτα και λιχουδιές. Ο Αϊ- Βασίλης περιμένει τα παιδιά στο παραμυθένιο σπίτι του για να φωτογραφηθούν μαζί του.

View this post on Instagram A post shared by Santa Claus Kingdom (@santa_claus_kingdom)

To μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο της Ελλάδας ταξιδεύει τα Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Ετοιμαστείτε να κάνετε καρουζέλ κάτω από τον πύργο του Άιφελ, συγκρουόμενα πάνω στη Γέφυρα του Λονδίνου, παγοδρόμιο στη Νέα Υόρκη, ρόλερ κόστερ στο Πεκίνο και να συναντήσετε τον Άγιο Βασίλη πάνω σε τζετ σκι στο καλοκαιρινό Σίδνεϊ.

To Παραμύθι της Ονειροχώρα του Παγωμένου Βασιλείου επιστρέφει. Η μαγεία συνεχίζεται, με τις νέες περιπέτειες του χιονάνθρωπου Frodi και της παρέας του. Η παραμυθοχώρα του Παγωμένου Βασιλείου σας περιμένει για να περιηγηθείτε σε μαγεμένα δάση και να ζήσετε σε φαντασμαγορικά κάστρα, παρέα με μάγους, δράκους, νεράιδες και ξωτικά.

Το πραγματικό χωριό του Άγιου Βασίλη, μεγαλύτερο και πιο γιορτινό από ποτέ, γεμάτο τάρανδους, ξωτικά και δώρα, περιμένει μικρούς και μεγάλους για να γνωρίσουν από κοντά τον Άγιο Βασίλη και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Το Πάρκο του Άη Βασίλη στον Φλοίσβο

Για ακόμη μία χρονιά, το Πάρκο του Φλοίσβου, φοράει τα γιορτινά του και μεταμορφώνεται στο αγαπημένο -πλέον- Πάρκο του Άη Βασίλη. Ήδη από την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, οι επισκέπτες, μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε πολλά παιχνίδια και δραστηριότητες για μικρούς, αλλά και μεγάλους.

Καρουζέλ, συγκρουόμενα, face painting, χορό, ταχυδακτυλουργούς, παραστάσεις και πολλά πολλά ακόμα περιμένουν, τόσο τους μικρούς, όσο και τους μεγάλους, που θα επισκεφτούν το Πάρκο. Είσοδος ελεύθερη.

The Christmas Factory

View this post on Instagram A post shared by The Christmas Factory (@christmasfactory)



Το αγαπημένο Εργοστάσιο Χριστουγέννων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στην καθιερωμένη μεγάλη φαντασμαγορική γιορτή του. 10 διαδραστικά εργαστήρια, λούνα παρκ, παγοδρόμιο, μουσικά δρώμενα, χοροί, παραμύθια, face painting, ξυλοπόδαροι, ανιματέρ, μπάντα ξωτικών, χριστουγεννιάτικες αφηγήσεις, μεγάλη χριστουγεννιάτικη αγορά και γλυκιές και αλμυρές γωνιές. 25 μαγαζιά φαγητού και γλυκού είναι έτοιμα να καταπλήξουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

Το τρενάκι, που ο ξωτικοοδηγός ταξιδεύει τους επισκέπτες σε όλες τις γωνίες του εργοστασίου, είναι σίγουρα μια επιπλέον ευχάριστη δραστηριότητα που θα μείνει αξέχαστη στα παιδιά και τους ενήλικες επισκέπτες. Και το αποκορύφωμα το παγοδρόμιο φέτος θα είναι 400 τ.μ..



Μια λαμπερή βόλτα που σίγουρα θα απολαύσει ολόκληρη η οικογένεια. Και μην ξεχάσετε να γράψετε γράμμα με παραλήπτη τον Άγιο Βασίλη.