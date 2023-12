Με τη βιωσιμότητα να αποτελεί μία από τις κορυφαίες τάσεις παγκοσμίως σχεδόν σε κάθε τομέα, το φαγητό και τα ταξίδια, δεν μας προκαλεί έκπληξη που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας υιοθετούν πιο πράσινες πρακτικές στην καθημερινή τους λειτουργία. Όχι μόνο διότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να περιορίσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα αποβλέποντας σε ένα καλύτερο, zero waste «αύριο», αλλά διότι έτσι προσφέρουν και μία πιο σύγχρονη, υπεύθυνη εμπειρία στους επισκέπτες που τις προτιμούν.

Ειδικότερα στην Ελλάδα που ο τουρισμός θεωρείται η «βαριά βιομηχανία» μας, οι επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας συγκαταλέγονται στους πιο σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και απασχόλησης, ενώ θα μπορούσαν να είναι αυτές που θα ανοίξουν τον δρόμο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, μηδενικών αποβλήτων, τουλάχιστον στον κλάδο τους. Μάλιστα, αυτό προσπαθεί να επιτύχει και η πλατφόρμα Zero Waste HoReCa, η οποία εκπαιδεύει τις επιχειρήσεις HoReCa να επενδύσουν στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία με σκοπό να διαχειρίζονται καλύτερα τα απορρίμματα που παράγουν, να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον εν γένει.

Ακριβώς για αυτό, έπειτα από έναν χρόνο λειτουργίας η Zero Waste HoReCa αποφασίζει να επεκτείνει την προσπάθειά της, δίνοντας κίνητρα στις επιχειρήσεις HoReCa να αποκτήσουν μία πιο ολιστική προσέγγιση σε σχέση με τη διαχείριση των πόρων τους, εστιάζοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, καθώς και στην προώθηση των βιώσιμων προμηθειών που θα έχουν πολλαπλά οφέλη στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Μία επέκταση σε τρεις περιβαλλοντικές κατηγορίες για έναν πιο βιώσιμο κλάδο HoReCa

Για να κατανοήσουμε καλύτερα, ποιες είναι οι σημερινές φιλοδοξίες του Zero Waste HoReCa, χρειάζεται να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, δηλαδή από το 2022 όπου η Coca-Cola Hellas σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), ανακοινώνει επίσημα τη δημιουργία του, ως μία πρωτοβουλία η οποία επιδιώκει να φέρει πιο κοντά τον κλάδο των HoReCa σε μία zero waste καθημερινότητα, αυξάνοντας το ποσοστό ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που παράγει.

Η κίνηση αυτή αποδείχτηκε κάτι παραπάνω από σωστή, καθώς μέχρι σήμερα το Zero Waste HoReCa απαριθμεί περίπου 1.650 επιχειρήσεις-μέλη, οι οποίες μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα μπορούν να αντλήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά και τα εφόδια που χρειάζονται, ώστε να εντάξουν την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία στην καθημερινή λειτουργία τους. Παρόλα αυτά, όπως όλα δείχνουν, αυτή η προσέγγιση ήταν μόνο η αρχή για μία πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια η οποία πλέον στοχεύει σε κάτι μεγαλύτερο.

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως το Zero Waste HoReCa διευρύνεται και εξελίσσεται, δίνοντας τη δυνατότητα, αλλά και τα κίνητρα στις επιχειρήσεις HoReCa, για να επιβαρύνουν όλο και λιγότερο το περιβάλλον. Πιο αναλυτικά, πλέον περιλαμβάνει προσεγγίσεις που αφορούν στη διαχείριση των φυσικών πόρων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, καθώς και στην προώθηση βιώσιμων προμηθειών οι οποίες θα έχουν σημαντικά οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η κ. Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης της Coca-Cola Hellas, δήλωσε σχετικά με αυτή την κίνηση πως, «μέσω της επέκτασης των δράσεων στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, καθώς και στην προώθηση των βιώσιμων προμηθειών, προσβλέπουμε να συμβάλλουμε έμπρακτα και ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων».

Οι διακρίσεις και τα οφέλη των επιχειρήσεων HoReCa από την Zero Waste HoReCa

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η επέκταση του Zero Waste HoReCa σε τρεις νέες περιβαλλοντικές κατηγορίες, δηλαδή στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, καθώς και στην προώθηση βιώσιμων προμηθειών, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2023. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις-μέλη του Δικτύου Zero Waste HoReCa, θα αξιολογηθούν στις συγκεκριμένες κατηγορίες, διεκδικώντας τη Χρυσή, την Αργυρή ή τη Χάλκινη Zero Waste Διάκριση.

Μάλιστα, μέσα από την απονομή των Zero Waste Διακρίσεων που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2023, ξεχώρισαν 53 επιχειρήσεις-μέλη, οι οποίες σύμφωνα με μετρήσιμους στόχους και αποτελέσματα, ήταν εκείνες που κατάφεραν μέσω των πρακτικών τους να επιτύχουν την πιο ορθή και υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων που παράγουν. Πλέον, χάρη στη διεύρυνση της πλατφόρμας στις επιπλέον κατηγορίες, θα αναδειχθούν στην επόμενη απονομή ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις, αυτή τη φορά στις κατηγορίες, Απορρίμματα, Νερό, Ενέργεια και Βιώσιμες Πρακτικές.

Ωστόσο, μία ετήσια διάκριση δεν είναι το μόνο όφελος για μία επιχείρηση HoReCa, η οποία συμμετέχει στο Zero Waste HoReCa. Αρχικά, μία επιχείρηση-μέλος επωφελείται αναλαμβάνοντας κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη, συμβαδίζοντας με τις επιθυμίες ενός επισκέπτη ο οποίος επιδιώκει να κάνει πιο sustainable επιλογές. Επιπλέον, μέσα από την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών που «αγκαλιάζουν» το περιβάλλον, μία επιχείρηση όχι μόνο μειώνει το οικολογικό της αποτύπωμα, αλλά περιορίζει σημαντικά και το κόστος λειτουργίας της.

Σχετικά με αυτό, ο Δρ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, σημείωσε πως, «με τη βοήθεια της πλατφόρμας, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναδείξουν την περιβαλλοντική και κοινωνική τους υπευθυνότητα, ενώ μέσω αυτής της πρωτοβουλίας επιδιώκουμε σε μια ολιστική περιβαλλοντική επίδραση, η οποία θα είναι ορατή σε εθνικό επίπεδο, ενώ θα συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών περιβαλλοντικών στόχων της χώρας μας».

Σε μία εποχή που η κλιματική κρίση μας προειδοποιεί πως χρειάζεται να υιοθετήσουμε άμεσα πιο βιώσιμες πρακτικές σε κάθε τομέα της ζωής μας, η πλατφόρμα Zero Waste HoReCa προσφέρει τα κίνητρα για να διαμορφώσουμε πιο πράσινες επιχειρήσεις HoReCa, επιχειρήσεις οι οποίες θα συμπεριλάβουν τη χώρα μας στις λίστες με τους πιο δημοφιλείς και βιώσιμους προορισμούς παγκοσμίως. Προσφέροντας στις επιχειρήσεις-μέλη, πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν στην τρέχουσα νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τα πλαστικά μιας χρήσης, εκπαιδευτικά ψηφιακά σεμινάρια, πρακτικές και συμβουλές βιώσιμης διαχείρισης, καθώς και ειδικές φόρμες παρακολούθησης και καταγραφής των αποτελεσμάτων τους, κάθε επιχείρηση HoReCa μπορεί να βάλει ένα «λιθαράκι» για ένα καλύτερο μέλλον μηδενικών αποβλήτων.