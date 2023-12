Η κυβέρνηση αποδεικνύει πανηγυρικά ότι δεν έχει καμία μακροπρόθεσμη στρατηγική για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί το λέω αυτό;

Γιατί ενώ το τελευταίο θύμα της οπαδικής βίας ( δηλαδή ο 31χρόνος αστυνομικός παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή ) η κυβέρνηση λαμβάνει το πιο ανεπαρκές μέτρο, απλώς για να δείξει μια επίφαση κρατικής αποτελεσματικότητας.

Δηλαδή με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου απαγορεύει μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου την παρακολούθηση ποδοσφαιρικών αγώνων από φιλάθλους.

Όμως αυτό είναι απλώς ένα απαγορευτικό μέτρο, το οποίο δεν συμβάλει ενεργητικά στην καταπολέμηση των αιτίων που οδήγησαν και οδηγούν στην εκκόλαψη της άγριας οπαδικής βίας.

Και το ερώτημα είναι το εξής:

Μετά τις 12 Φεβρουαρίου τι θα γίνει; Μήπως περιμένει κανείς αφελώς ότι θα έχει εξαλειφθεί τότε μεταφυσικά και μαγικά το φαινόμενο για το οποίο ομιλούμε και οι δολοφόνοι που σκοτώνουν χωρίς να σέβονται την ανθρώπινη ζωή;

Όχι προφανώς.

Και για να καταδείξω ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός βρίσκονται σε σύγχυση και αμηχανία στο πεδίο αυτό, θα ήθελα να διατυπώσω τις ακόλουθες παρατηρήσεις.

Τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε δύο δολοφονίες. Στην αρχή δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο 19χρόνος Άλκης Καμπανός.

Οι αυτουργοί αυτής της δολοφονίας καταδικάσθηκαν σε ισόβια από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης (και θα παραμείνουν το ελάχιστο 18 χρόνια στη φυλακή) , αλλά αυτό δεν απαλύνει τον πόνο των γονιών οι οποίοι έχασαν το παιδί τους.

Επίσης πριν από μερικούς μήνες δολοφονήθηκε από νεοναζί Κροάτες ο 29χρονος Μιχάλης Κατσουρής.

Και στις δύο περιπτώσεις συνέβη το εξής τραγικό: Η κυβέρνηση κάθε φορά εξήγγειλε δήθεν δραστικά μέτρα τα οποία δεν εφαρμόζονταν ποτέ , όπως το κλείσιμο των λεσχών των οργανωμένων οπαδών.

Μάλιστα το 2022 είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και ο ν. 4908/2022 με τον τίτλο « Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας.. κλπ».

Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σκιαγραφήσω το εξής παράδοξο πράγμα:

Με το άρθρο 6 του ανωτέρω νόμου είχε προβλεφθεί η καθιέρωση «ψηφιακού μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων», ώστε να ταυτοποιούνται πιο εύκολα οι βίαιοι φίλαθλοι και να απομακρύνονται.

Εάν είχε εφαρμοστεί στοιχειωδώς αυτό το μέτρο , τότε δεν θα ερχόταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος (μετά το θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού) να εξαγγείλει την εφαρμογή συστήματος «ηλεκτρονικής εισόδου φιλάθλων».

Και θα αναφέρω και κάτι άλλο παρεμφερές.

Η κυβέρνηση εξήγγειλε, ότι η έφεση στα αδικήματα της οπαδικής βίας δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και ο καταδικασθείς χούλιγκαν θα πηγαίνει άμεσα στη φυλακή.

Μάλλον η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον κόσμο , γιατί αυτό είχε ήδη προβλεφθεί από το άρθρο 7 του ν.4908/2022.

Ίσως το μόνο μέτρο το οποίο έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα σε κάποιο βαθμό ήταν η σωματική έρευνα των οργανωμένων οπαδών πριν μπουν στο γήπεδο.

Βεβαίως, η καταπολέμηση της δολοφονικής -οπαδικής βίας είναι ένα δύσκολο έργο. Κυρίως, γιατί η βία τούτη δεν αντιμετωπίζεται μόνο με νομικά μέτρα.

‘Όπως έλεγε και ο Λέων Τολστόι «κανείς δεν βγάζει ξαφνικά από μέσα του ένα κτήνος και πάει να δολοφονήσει ένα συνάνθρωπό του» . Άρα χρειάζεται και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών στα σχολεία και γενικότερα στους εκπαιδευτικούς θεσμούς, ώστε να γίνει αντιληπτό το πραγματικό υπαρξιακό νόημα του αθλητισμού.

Τέλος υπενθυμίζω, ότι η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε επιτύχει να καταπολεμήσει την οπαδική βία στην Αγγλία , απαγορεύοντας βασικά τις αγγλικές ομάδες να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Και αυτό το μέτρο είχε ληφθεί μετά το θάνατο 39 ατόμων -λόγω οπαδικής βίας Άγγλων χούλιγκαν- στο στάδιο Χέιζελ των Βρυξελλών ( «as a result English clubs were banned from European football for five years”).

Μήπως επιτέλους είναι απαραίτητο να σκεφθούμε και αυτό το μέτρο πριν διαπραχθεί και άλλη δολοφονία ;

Και το λέω αυτό, γιατί ο αποκλεισμός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα σημαίνει πρακτικά την τεράστια απώλεια οικονομικών εσόδων και μόνο εάν οι Ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της οικονομικής καταστροφής θα αντιμετωπίσουν σοβαρά την οπαδική βία!

Το συμπέρασμα; Ενόψει όλων αυτών ο αποκλεισμός των φιλάθλων από τα γήπεδα ήταν σίγουρα το πιο ανεπαρκές μέτρο το οποίο θα μπορούσε να λάβει η κυβέρνηση!

Ο Γρηγόρης Καλφέλης είναι Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.