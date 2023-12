Ένοπλος άνοιξε πυρ χθες Τετάρτη σε πανεπιστημιούπολη στο Λας Βέγκας (Νεβάδα, δυτικές ΗΠΑ) και σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, προτού διαπιστωθεί ο θάνατος και του ιδίου, ανακοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση της πόλης, τραγωδία που προκαλεί έντονα συναισθήματα στην πόλη, που είχε ήδη υποστεί το 2017 μια από τις χειρότερες σφαγές με τη χρήση όπλων που διαπράχθηκαν ποτέ στις ΗΠΑ.

«Τρεις άνθρωποι απεβίωσαν και άλλος ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», εξήγησε η αστυνομία μέσω X (του πρώην Twitter). Ο δράστης είναι επίσης νεκρός, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

