Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις Βρυξέλλες και ειδικότερα στη λεωφόρο Toison d’Or, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν τρεις τραυματίες. Έγινε γνωστό ότι ο δήμαρχος Βρυξελλών μεταβαίνει στο σημείο.

«Γύρω στις 7:30 μ.μ. (ώρα Βελγίου) , λάβαμε αναφορές για πυροβολισμούς στη λεωφόρο Toison d’Or», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Ίλσε Βαν ντε Κίρ. «Οι υπηρεσίες μας πήγαν αμέσως στο σημείο. Τραυματίστηκαν τρία άτομα. Δημιουργήθηκε περίμετρος».

Η ιστοσελίδα sudindo επισημαίνει πως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, αλλά για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

ALERT: Three people have been injured in a shooting on Brussels’ Avenue de la Toison d’Or

