Το Σουφλί τα κατάφερε! Διακρίθηκε ανάμεσα σε περισσότερες από 170 συμμετοχές από 75 χώρες του κόσμου, χαρίζοντας στον Δήμο Σουφλίου παγκόσμια καταξίωση!

Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν προ ημερών τα αποτελέσματα του κορυφαίου Διαγωνισμού «Best Tourism Villages» από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της θεματικής συνεδρίας «Building for the Future: Innovation, Education and Rural Development», στα πλαίσια της 24ης Γενικής Συνέλευσης του, που πραγματοποιείται αυτές της ημέρες στη Μαδρίτη της Ισπανίας.

Ειδικότερα, η πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Σουφλίου η οποία σε πρώτη φάση είχε επιλεγεί ως μια από τις τρεις καλύτερες σε ελληνικό επίπεδο, και εκπροσώπησε τη χώρα μας, ανακοινώθηκε ότι κατάφερε να αποσπάσει τις θετικές εντυπώσεις της επιτροπής επιλογής του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και να κατοχυρώσει για το Σουφλί το σήμα ενός από τα Καλύτερα Τουριστικά χωριά του κόσμου.

Στον Παγκόσμιο Τουριστικό Χάρτη

Το Σουφλί εισέρχεται έτσι στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, επιδεικνύοντας εξωστρέφεια, θάρρος και πρωτοβουλία, προσλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτό την ξεχωριστή δυνατότητα να προβάλει και να αξιοποιήσει όλα εκείνα που συνιστούν τη διαχρονική του μοναδικότητα: πρώτα από όλα το δίπολο με το οποίο ξεχωρίζει στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο, από τη μία το προστατευόμενο από τις διεθνείς συνθήκες Εθνικό Πάρκο Δαδιάς -Λευκίμμης – Σουφλίου με τη θαυμάσια, μοναδική του βιοποικιλότητα και από την άλλη το Σουφλί, η απανταχού γνωστή πόλη του μεταξιού.

Πέρα όμως από τη γνωστή πλευρά του Σουφλίου, υπάρχει μία ολόκληρη παρακαταθήκη τουριστικών προορισμών γύρω από αυτό, λίγο γνωστών μέχρι σήμερα, αλλά εξίσου γοητευτικών, αναφορά στην οποία έγινε με την πρόταση που υποβλήθηκε στον Διαγωνισμό από τον Δήμο Σουφλίου.

Είναι το αρχαιότατο, από 40 εκατομμύρια χρόνια απολιθωμένο δάσος, η κληρονομιά του μεγαλιθικού πολιτισμού, με τα ντολμέν, τα τοτεμικά μανιτάρια, τις βραχογραφίες, τα ανοικτά ιερά και τα απλωμένα παντού προϊστορικά κάστρα.

Ο Δήμαρχος Σουφλίου κ. Παναγιώτης Καλακίκος δήλωσε:

«Το ακριτικό Σουφλί αποτελεί πια την πρώτη και μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που κατέκτησε το δικαίωμα χρήσης του σήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού! Αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι αποτελεί έναν ευλογημένο τόπο που κατοικείται από εξαίρετους ανθρώπους και συγκεντρώνει ενδιαφέροντα συγκριτικά πλεονεκτήματα ικανά να στηρίξουν κάθε προσπάθεια ανάπτυξης.

Ας αποτελέσει αυτή η διάκριση το λόγο να διαπιστωθεί η αξία αυτού του τόπου και η αφορμή να τύχει της αρμόζουσας αντιμετώπισης από όλους και ειδικότερα τους κεντρικούς φορείς και υπευθύνους της χώρας μας. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού για την ιδιαίτερη τιμή που μας έκανε! Ανυπομονούμε να ξεκινήσει η κοινή μας συνεργασία!»