Να αχρηστεύσει τις υπόγειες σήραγγες της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας πλημμυρίζοντάς τες θέλει το Ισραήλ, ώστε να αναγκάσει τους μαχητές των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ να τις εγκαταλείψουν, ανέφερε χθες Δευτέρα 4/12 η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Στα μέσα Νοεμβρίου ο στρατός του Ισραήλ ολοκλήρωσε την εγκατάσταση τουλάχιστον πέντε αγωγών, περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τον καταυλισμό προσφύγων Ας Σάτι. Οι αγωγοί αυτοί θεωρητικά τού δίνουν τη δυνατότητα να διοχετεύει χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού κάθε ώρα και να πλημμυρίσει το περίπλοκο δίκτυο υπόγειων σηράγγων μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ακόμα δεν είναι σαφές εάν και κατά πόσο το Ισραήλ θα προχωρήσει στην κίνηση αυτή προτού αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι όμηροι. Η Χαμάς έχει αναφέρει πως αιχμάλωτοι βρίσκονται σε «ασφαλείς τοποθεσίες και σήραγγες».

Σύμφωνα με τις πηγές της Wall Street Journal, το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για το σχέδιο αυτό -που θα πλήξει επίσης το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης στον μικρό θύλακα- αλλά δεν είναι σαφές πόσο κοντά στο να δώσει τη διαταγή είναι η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με δημοσίευμα στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Times of Israel ο στρατός του Ισραήλ σφυροκοπεί την πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και συγκεκριμένα εγκαταστάσεις που ο ισραηλινός στρατός θεωρεί πως ανήκουν στη Χαμάς.

Νωρίτερα δεκάδες άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και μηχανήματα έργου θεάθηκαν να κινούνται προς την πόλη. Οργανώσεις αρωγής χαρακτηρίζουν «αφόρητες» τις συνθήκες για τους άμαχους στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, με τις χερσαίες επιχειρήσεις να επεκτείνονται σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι εξαπολύει επιθέσεις από πολιτικές εγκαταστάσεις και νοσοκομεία και χρησιμοποιεί άμαχους ως ανθρώπινες ασπίδες, με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα να το αρνείται.

