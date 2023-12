Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντοπίσει 800 φρεάτια που οδηγούν στο τεράστιο υπόγειο δίκτυο της Χαμάς με σήραγγες και μπούνκερ από τις 27 Οκτωβρίου που ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα και έχουν καταστρέψει περισσότερα από τα μισά από αυτά, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έλεγε πριν από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, που μετράει ήδη οκτώ εβδομάδες, ότι έχει εκατοντάδες χιλιόμετρα με σήραγγες–ένα δίκτυο που σε έκταση συγκρίνεται με το σύστημα του υπόγειου σιδηροδρόμου της Νέας Υόρκης–για προστασία και για χρήση ως επιχειρησιακή της βάση.

Αυτό τα κατέστησε πρωταρχικούς στόχους για τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς με διαπεραστικά πυρομαχικά και μηχανικούς του στρατού που χρησιμοποιούν ρομπότ για χαρτογράφηση ή εκρηκτικό ζελέ, το οποίο μπορεί να διασκορπιστεί στα περάσματα (των τούνελ).

IDF troops eliminated 500 of the 800+ exposed shafts to Hamas’ underground tunnels located near or inside kindergartens, schools, playgrounds and mosques.

To be clear, these places aren’t childproof, but rather teeming with terrorism.

Every tunnel shaft and weapon we find is… pic.twitter.com/xIVO1x0PD8

— Israel Defense Forces (@IDF) December 3, 2023