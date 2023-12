Είναι σχεδόν αδύνατο να φανταστεί κανείς έναν κόσμο χωρίς πρότυπα ομορφιάς. Κι ενώ μπορεί να φαίνονται σαν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής, δεν δημιουργούνται εκ του μηδενός. Είναι προϊόντα μιας σειράς ιστορικών και υλικών συνθηκών που καθορίζουν τις προτιμήσεις και τις αξίες μιας κοινωνίας. Κάτω από το υπάρχον οικονομικό σύστημα, παραμένουμε παγιδευμένοι στην ατέρμονη λούπα των προτύπων ομορφιάς που διαρκώς αλλάζουν. Των προτύπων που τη μία μέρα «αγκαλιάζουν» τις καμπύλες και την επόμενη το Ozempic. Άλλωστε, ο απόλυτος έλεγχος απόλυτος έλεγχος που ασκεί η καταναλωτική οικονομία στις μάζες εισχωρεί στα κοινωνικά «θεάματα»: από την ποπ κουλτούρα μέχρι τη διαφήμιση και τα πρότυπα ομορφιάς. Ο Γκι Ντεμπόρ κάπου χαμογελά ικανοποιημένος.

Τον τελευταίο χρόνο κυριαρχεί στην πολιτιστική συζήτηση η σεμαγλουτίδη, που πωλείται με τις εμπορικές ονομασίες Ozempic και Wegovy. Αυξάνει την παραγωγή ινσουλίνης, μιας ορμόνης που μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Ως εκ τούτου, ενδείκνυται για τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 αλλά και για την διαχείριση βάρους σε ενήλικες με παχυσαρκία – φυσικά ως πρόσθετο στη σωστή διατροφή και άθληση. Τα σκευάσματα αυτά παράγονται από τη δανέζικη εταιρεία Novo Nordisk, χορηγούνται με τη μορφή ένεσης, μια φορά την εβδομάδα και μπορούν να προκαλέσουν σημαντική απώλεια βάρους.

«Στην Ελλάδα, το Ozempic μπορεί να δοθεί χωρίς συνταγή γιατρού, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα ηθικής φύσεως. Χωρίς συνταγή κοστίζει γύρω στα 100-150 ευρώ τον μήνα, αν και οι τιμές αυτές αναμένεται να διαφοροποιηθούν», με ενημερώνει η διαιτολόγος-διατροφολόγος, Εύα Ζήκου. Η συνταγή, πάντως, εξασφαλίζει πιο οικονομική τιμή, καθώς ο φερόμενος ως ασθενής πληρώνει συμμετοχή 10% της τιμή του Ozempic για μία συσκευασία με τέσσερις ενέσεις. Στις ΗΠΑ, όπου δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας, η αντίστοιχη δόση μπορεί να κοστίσει από 850 δολάρια για κάποιον ασφαλισμένο και τουλάχιστον 950 δολάρια για κάποιον ανασφάλιστο.

Παρά τις αναρίθμητες παρενέργειες- έμετος, ναυτία, γαστρεντερικά προβλήματα, αδυναμία ευχαρίστησης, πιθανή παράλυση του στομάχου και πιθανές συνδέσεις με αυτοτραυματισμό και σκέψεις αυτοκτονίας – οι πωλήσεις έχουν εκτοξευθεί, με την αξία της μητρικής εταιρείας να φτάνει τα 413 δισεκατομμύρια δολάρια, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ΑΕΠ ολόκληρης της Δανίας. Τα κέρδη της Novo Nordisk είναι τόσο υψηλά που ανέβασαν την αξία της δανέζικης κορώνας και μείωσαν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων στη χώρα. «Ο κόσμος θα προτιμήσει να κάνει μια ένεση προκειμένου να χάσει γρήγορα βάρος, ακόμη κι αν ξέρει τις παρενέργειες», εξηγεί η Εύα Ζήκου.

Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο του The Atlantic, μια πιο «αδύνατη κοινωνία» (slimmer society), μια κοινωνία που στοχεύει στη μείωση των ποσοστών παχυσαρκίας και στη θεραπεία των συνεπειών της όπως τα καρδιολογικά προβλήματα, θα δει θετικές συνέπειες όχι μόνο στην ποιότητα ζωής των πολιτών της αλλά και στην οικονομία της.

«Μια τρελή ιδέα κυκλοφόρησε πρόσφατα για το μέλλον της αεροπορίας: Εάν οι επιβάτες χάσουν βάρος με φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούσαν ενδεχομένως να μειώσουν το κόστος των καυσίμων. Τον Σεπτέμβριο, αναλυτές της Jefferies Bank εκτίμησαν ότι σε μια «πιο αδύνατη κοινωνία» ως αποτέλεσμα των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, η United Airlines θα μπορούσε να εξοικονομήσει έως και 80 εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε καύσιμα αεροσκαφών», εξηγεί το άρθρο.

Για άλλη μια φορά το κέρδος αξιολογείται ψηλότερα από τις ανθρώπινες ζωές, δεδομένου ότι το γρήγορο αδυνάτισμα γενικά και τα φάρμακα τύπου Ozempic ειδικά, είναι αποδεδειγμένα μη βιώσιμες λύσεις με σοβαρές παρενέργεις στην υγεία.

Ανά τα χρόνια οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν προωθήσει προϊόντα απώλειας βάρους όπως αμφεταμίνες, με τα εμπορικά ονόματα Obetrol, Appetrol και Adderall (φάρμακο για την ΔΕΠΥ). Αργότερα διαπιστώθηκε ότι είχαν επικίνδυνες, ακόμη και θανατηφόρες, παρενέργειες. Όχι, το Ozempic δε συγκρίνεται με το ρίσκο της χρήσης αμφεταμινών. Παρόλαυτα, οι τεχνικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιήθηκαν και στις δύο περιπτώσεις δεν διαφέρουν ιδιαίτερα. Και κάπως έτσι ολόκληρες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη πλημμύρισαν με διαφημίσεις – σε λεωφορεία, τοίχους και μετρό – που καλούν τον κόσμο να δώσει μια ευκαιρία στο Ozempic.

The ozempic ads plastered across the Times Square subway station can fuck all the way off. pic.twitter.com/dPUU7P6AU2

— Sophie Vershbow (@svershbow) April 2, 2023