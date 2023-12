Ο Μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου οφείλει να παραμείνει ουδέτερος αναφορικά με τα πολιτικά ζητήματα της χώρας, όμως ο Κάρολος φαίνεται πως για ακόμα μια φορά «σπάει» το πρωτόκολλο.

Ο λόγος για το περιστατικό της απρεπής ακύρωσης της συνάντησης Ρίσι Σούνακ – Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Βασιλιάς Κάρολος επέλεξε κατά την σύνοδο της Cop28 στο Ντουμπάι να φορέσει γραβάτα με την ελληνική σημαία.

Αυτή βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ο βασιλιάς Κάρολος επέλεξε να φορέσει γραβάτα με την ελληνική σημαία, καθώς είναι κάτι που έχει κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν σε σημαντικές περιστάσεις.

Ωστόσο, η εν λόγω ενδυματολογική επιλογή θα μπορούσε εύλογα να «διαβαστεί» ως ένα μήνυμα υπέρ της Ελλάδας σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα αλλά και την απόφαση ακύρωσης της συνάντησης των δύο ηγετών από τον Βρετανό Πρωθυπουργό στο παρά πέντε.

Μάλιστα, Κάρολος και Σούνακ είχαν και ένα σύντομο τετ α τετ.

Rishi Sunak ducks questions about royal ‘race’ row saying it isn’t ‘right’ for him to comment – as he attends COP28 summit with King Charles https://t.co/xjfOh7u3sX pic.twitter.com/ho30Yb61yL

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 1, 2023