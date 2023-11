Το Ισραήλ παρέλαβε νέο κατάλογο με ομήρους, οι οποίοι αναμένεται να απελευθερωθούν αργότερα μέσα στην ημέρα στο πλαίσιο της 2ήμερης παράτασης της εκεχειρίας στη Γάζα. Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο κατάλογος περιλαμβάνει 10 ονόματα ομήρων.

Το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν πλέον εκπληρώσει και οι δύο τις δεσμεύσεις τους για την ανταλλαγή αιχμαλώτων στο πλαίσιο των αρχικών τεσσάρων ημερών της συμφωνίας εκεχειρίας τους.

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα χαιρέτισαν την ανακοίνωση του Κατάρ και της Χαμάς ότι η εκεχειρία θα παραταθεί μέχρι το πρωί της Πέμπτης 30/11. Από την πλευρά του ο επικεφαλής του ΟΗΕ ελπίζει ότι η παράταση θα οδηγήσει σε περισσότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Παρά την εκεχειρία η παράδοση καυσίμων στη βόρεια Γάζα παραμένει περιορισμένη από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Από την Παρασκευή 24/11 έχουν αφεθεί ελεύθεροι πάνω από 50 όμηροι και κάπου 150 παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές, όπως προέβλεπε η συμφωνία που κλείστηκε με μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ. Πρόκειται -και στη μια και στην άλλη πλευρά- για γυναίκες και παιδιά.

