Επετεύχθη συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας στη Γάζα κατά δύο ημέρες σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, το οποίο μεσολάβησε από την πρώτη στιγμή για την επίτευξη συμφωνίας.

Η Χαμάς επιβεβαιώνει ότι η εκεχειρία παρατάθηκε σε συμφωνία με το Κατάρ και την Αίγυπτο, καθώς το Ισραήλ είχε δηλώσει ότι ήταν ανοιχτό σε παράταση της παύσης των μαχών με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περισσότερων αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα.

BREAKING: Qatar’s foreign ministry announced that an agreement has been reached to extend the humanitarian truce in the Gaza Strip for an additional two days https://t.co/Awtp9Yl8Ml pic.twitter.com/0oMDaG23HJ

— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 27, 2023