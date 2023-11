Μια φράση που χρησιμοποίησε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ χαιρετίζοντας την απελευθέρωση χθες από την Χαμάς μιας 9χρονης Ισραηλινοϊρλανδής κατά τη δεύτερη μέρα απελευθέρωσης ομήρων από την Χαμάς με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων από ισραηλινές φυλακές, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης και την κλήση του Ιρλανδού πρέσβη στο Ισραήλ.

The kids who returned home after being hostage by Hamas nazis, have seen evil right in the face. They are our future leaders, and if we are not going to destroy Hamas now, they will!

For their sake, let’s do it now!

— Mossad Commentary (@MOSSADil) November 26, 2023