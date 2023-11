Στο 4ο επεισόδιο του Milky Way πλέον όλοι οι χαρακτήρες μοιάζουν να περνούν στη δράση. Ο Τάσος, για παράδειγμα, πεπεισμένος πια ότι εκείνος κι η Μαρία θα κάνουν οικογένεια, ρίχνεται στο ρινγκ της βιο-πάλης για γρήγορο, εύκολο χρήμα. Τόσα έξοδα θα έχει άλλωστε σε λίγο καιρό, αφού στην δική του κοσμοθεωρία από εδώ και πέρα η Μαρία και το αγέννητο παιδί τους θα βιοπορίζονται αποκλειστικά από εκείνον.

Για καλή του τύχη, οι παράνομοι αγώνες μέχρι στιγμής φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Τόσο καλά που ίσως τελικά η μεγάλη κλίση του Τάσου όλα αυτά τα χρόνια που αδυνατεί να βρει τι πραγματικά θα ήθελε να κάνει με τη ζωή του να είναι οι πολεμικές τέχνες και τα μαχητικά αθλήματα.

Παράλληλα, η Μαρία έχει πάψει να πηγαίνει σχολείο κι έχει ψυχρανθεί εντελώς με τις φίλες της. Με τον κλοιό να στενεύει επικίνδυνα, το 17χρονο κορίτσι προσπαθεί να βρει έναν τρόπο διαφυγής, έναν τρόπο να επικοινωνήσει στην οικογένειά της πως δεν αισθάνεται διόλου έτοιμη να γίνει μητέρα.

Αντίθετα, αισθάνεται σαν αστέρι που το καταπίνει αργά και βασανιστικά μια μαύρη τρύπα. «Από τη μέρα που έμαθα ότι είμαι έγκυος νιώθω σαν αστέρι που το φως του λιγοστεύει», ακούγεται ο εσωτερικός της διάλογος σχετικά με το φαινόμενο της σπαγγετοποίησης, όσο παρακολουθεί τους γονείς και τη γιαγιά της να ρουφούν παχυλές πιρουνιές μακαρόνια.

Εκείνοι απλά παθαίνουν επιλεκτική κώφωση όταν η Μαρία ξεστομίζει πως δεν ξέρει αν είναι έτοιμη να γεννήσει αυτό το παιδί. Η Ελένη, ο Γιώργος κι η Μαρώ όχι απλά δεν είναι έτοιμοι να ακούσουν για έκτρωση, αλλά ούτε καν για τοκετό στην Αθήνα – ο τρόπος με τον οποίο μαζεύει η Μαρία αυτό που μόλις ξεστόμισε.

Έχοντας πια ως δεδομένο πως αποκλείεται να την βοηθήσει η οικογένειά της, στρέφεται στον Τζο. Μαζί τα βάζουν κάτω, αναζητούν μια λύση. Η έκτρωση όμως, εφόσον είναι ανήλικη, χρειάζεται και τη συναίνεση των γονιών. Κι ακόμα κι αν βρουν γιατρό να της την κάνει κρυφά στην Αθήνα, κοστίζει.

Στον Τάσο μοιάζει δώρον άδωρον να μιλήσει, αφού εκείνος ουσιαστικά πια παίζει μόνος του. Προσπαθεί να είναι τρυφερός, να προσφέρει, να κάνει αυτό που ο ίδιος θεωρεί σωστό, αλλά δεν ακούει τη Μαρία επ’ ουδενί. Και τελικά καταλήγει να γίνει εντελώς χειριστικός. Από ’δω και πέρα, κάθε του λέξη, κάθε του κίνηση την απωθεί ολοένα περισσότερο.

Από εκεί που το μέλλον γέμιζε τη Μαρία όνειρα και προσδοκίες, τώρα της γεννά εφιάλτες εγκλωβισμού. Φαντάζεται τις φίλες της να δραπετεύουν, να φεύγουν για την Αθήνα, την Ευρώπη, την Ασία, τον κόσμο όλο και την ίδια να μένει πίσω. Ρίχνεται στη μάχη να βρει χρήματα. Προσπαθεί – μάταια – να πουλήσει έναν σταυρό, οικογενειακό κειμήλιο. Όταν όλα αποτυγχάνουν, ο Τζο εμφανίζεται με μια λύση: παράνομη διακίνηση χόρτου. Η Μαρία αντιδρά, όμως σε μια κοινωνία που δεν της αφήνει άλλη επιλογή, το ξανασκέφτεται.

Ο Βασίλης Κεκάτος δεν μασάει τα λόγια του. Η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος καθημερινά αμφισβητείται. Το δικαίωμα στην άμβλωση είναι ανθρώπινο δικαίωμα, όμως σταθερά η κοινωνία μας επιλέγει να παραβλέπει την διασφάλιση ασφαλών αμβλώσεων για όλες τις γυναίκες. Έτσι και η Μαρία, η κάθε Μαρία εκεί έξω, εξωθείται σε μια κατάσταση βιτζιλαντισμού. Η Μαρία δεν θα έβγαινε στο εμπόριο κάνναβης, εάν ζούσε σε μια κοινωνία που αναγνώριζε το δικαίωμα κάθε γυναίκας στην αυτοδιάθεση του σώματός της. Δεν θα παρανομούσε προκειμένου να βρει χρήματα και να εξασφαλίσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να ορίζει την ίδια της τη ζωή.

Έτσι, η Μαρία κι ο Τζο, με τη βοήθεια του Μπασίλ, κάνουν μια πρώτη επαφή με μια σκληρή κι αδίστακτη γυναίκα του υποκόσμου. Η Μαρία τα πάει καλύτερα απ’ όσο θα περίμενε κανείς, δεδομένου ότι στη διαδρομή ως εδώ ήταν πανικόβλητη, εκπλήσσοντας την «Αρχηγό», αλλά και τους Τζο και Μπασίλ. Φεύγοντας από αυτή τη συνάντηση, η Μαρία μοιάζει να αρχίζει να βλέπει φως στο αχανές τούνελ της μαύρης τρύπας που αισθάνεται να την ρουφά εδώ και λίγο καιρό. Και η ελπίδα ότι ένα αστέρι μπορεί να τα καταφέρει να τη γλιτώσει γεννιέται.

Εντωμεταξύ, οι ρωγμές στη σχέση των γονιών της Μαρίας βαθαίνουν όταν η Ελένη παίρνει μια πρωτοβουλία και καλεί δικηγόρο στο σπίτι προκειμένου να πείσει τον Γιώργο να κινηθεί νομικά κατά της προηγούμενης εργοδοσίας του και να διεκδικήσει αποζημίωση για το εργατικό ατύχημα που παραλίγο να τον σκοτώσει. Ο Γιώργος αρνείται και οι δυο τους συγκρούονται.

Για την Ελένη είναι θέμα πρακτικό, θέμα επιβίωσης και δεν έχει άδικο. Η ζωή είναι δύσκολη για μια τετραμελή οικογένεια με έναν μισθό απλής εργάτριας. Όμως ο Γιώργος δεν το βλέπει έτσι. Του είναι ηθικά αδύνατο να μηνύσει μια εταιρία στην οποία εργάζονται όλοι του οι φίλοι, όπως λέει και ποιος μπορεί να του επιρρίψει ευθύνες γι’ αυτό;

Ο Γιώργος βρίσκει μια φίλη στο πρόσωπο της δασκάλας του νυχτερινού. Η δική του ανάγκη για ανθρώπινη επαφή δεν ταυτίζεται με ανάγκη για ερωτισμό ή σεξουαλική επαφή. Κι αυτό είναι τόσο αναζωογονητικό. Είναι υπέροχο να βλέπεις δύο ενήλικες ανθρώπους του αντίθετου φύλου να αναπτύσσουν σχέση φιλίας, παρά τη στερεοτυπικές αντιλήψεις για τη φιλία μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Από την άλλη, η Ελένη έχει ανάγκη από ερωτισμό, από σωματική επαφή. Αν στο προηγούμενο επεισόδιο δόθηκαν κάποια δείγματα, στο χθεσινό επεισόδιο κατέστη απολύτως σαφές. Η Ελένη ανταποκρίνεται στον έρωτα της συναδέλφου της Μύριαμ, η οποία είναι ερωτευμένη μαζί της. Οι δυο τους ανταλλάσσουν φιλιά και χάδια στα αποδυτήρια του εργοστασίου. Όμως, η Ελένη, δέσμια των ταμπού και των θρησκευτικών της προκαταλήψεων, αργότερα προκειμένου να εξιλεωθεί τιμωρεί τον εαυτό της αυτοτραυματιζόμενη με ένα πιρούνι.

Με μια πιο υγιή μορφή εξιλέωσης, ο Άκης προσπαθεί να ξανάρθει κοντά με τον γιο του Τζο επισκευάζοντας ένα παλιό μηχανάκι, το οποίο στη συνέχεια του χαρίζει. Ο Τζο ενθουσιάζεται κι οι δυο τους έρχονται και πάλι κοντά με τον δικό τους πολύ μοναδικό τρόπο που βασίζεται πολύ περισσότερο σε πράξεις, παρά σε λόγια. Άλλωστε, οι σχέσεις των ανθρώπων δεν χτίζονται ακολουθώντας συνταγές, ούτε και ακολουθούν πάντοτε γραμμικές πορείες.

To Milky Way προβάλλεται κάθε Πέμπτη στις 23:10 στο MEGA. Μετά το τέλος του κάθε επεισοδίου θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά on demand στο Vodafone TV.