Η γέφυρα Ρέινμποου στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, που συνδέει τις ΗΠΑ με τον Καναδά, έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σήμερα το απόγευμα λόγω έκρηξης οχήματος.

Ένας εκπρόσωπος του δημάρχου της περιοχής είπε ότι η Ρέινμποου Μπριτζ θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας και ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες ερευνούν την υπόθεση.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν καπνό και ζημιές στον σταθμό ελέγχου από τον οποίο περνούν οι οδηγοί όταν εισέρχονται στις ΗΠΑ, τουλάχιστον ένα όχημα της πυροσβεστικής και πολλά περιπολικά.

Car explodes at border checkpoint in Niagara Falls, on the New York-Canada border. Cause unclear. FBI investigating pic.twitter.com/I8IBSm4uEx

— BNO News (@BNONews) November 22, 2023