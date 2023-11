Η νομική μάχη της Gwyneth Paltrow έγινε viral στο διαδίκτυο τον περασμένο Μάρτιο με αποσπάσματα από την κατάθεση της Paltrow να μετατρέπονται σε ξεκαρδιστικά memes. Τώρα, μετά την αθώωση της ιδιόρυθμης βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού, η τηλεοπτική δίκη δύο εβδομάδων με πρωταγωνίστρια την ίδια και έναν σκιέρ γίνεται μιούζικαλ με τίτλο «Gwyneth Goes Skiing».

Η παράσταση αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο Λονδίνο αυτόν τον Δεκέμβριο από την Awkward Productions. Σύμφωνα με το Variety, την Paltrow και τον συνταξιούχο οπτομέτρη Terry Sanderson, ο οποίος συγκρούστηκε μαζί της σε πίστα σκι στη Γιούτα το 2016, θα υποδυθούν οι Linus Karp και Joseph Martin αντίστοιχα. Η παράσταση θα περιλαμβάνει επίσης πρωτότυπα τραγούδια από τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Leland.

