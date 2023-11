Τον βασικό στρατηγικό στόχο του Ισραήλ για την επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή, αποκάλυψε κατά την διάρκεια συνέντευξης στο ABC News, του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την Χαμάς πως αν δεν απελευθερωθούν οι όμηροι δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός.

Το Ισραήλ φαίνεται να έχει ήδη έτοιμο σχέδιο για μετά την επόμενη μέρα του πολέμου και αυτό αφορά το καθεστώς στη Γάζα. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων πως η χώρα του θα αναλάβει τη «συνολική ευθύνη για την ασφάλεια» στη Λωρίδα της Γάζας επ’ αόριστον αφού τερματιστεί ο πόλεμος που κήρυξε στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

