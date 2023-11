Υπό ασφυκτικό στρατιωτικό κλοιό βρίσκεται η Λωρίδα της Γάζας με τον στρατό του Ισραήλ να δηλώνει πλέον επαρκώς προετοιμασμένος για μια ευρεία χερσαία επιχείρηση, εντός 48 ωρών, μέσα στην πυκνοκατοικημένη πόλη.

Περιμετρικά της Γάζας συνεχίζονται οι σκληρές μάχες μεταξύ των IDF με τους μαχητές της Χαμάς, η οποία ανακοίνωσε τουλάχιστον 200 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο, τονίζοντας παράλληλα ότι κατέστρεψε ισραηλινά άρματα μάχης.

Οι IDF συνεχίζουν να χτυπούν σε νοσοκομεία και σε σχολεία τα οποία θεωρούν «νόμιμους στόχους», καθώς κατηγορούν τη Χαμάς ότι βρίσκει κάλυψη εκεί ή ότι είναι μέρη από τα οποία εκτοξεύονται πύραυλοι κατά του Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ την ίδια ώρα προχωρά σε αδιάκοπους βομβαρδισμούς καθώς και επιδρομές στη Δυτική Όχθη.

Πάνω από 10.000 είναι οι νεκροί στον ένα μήνα φρίκης μετά την επίθεση της Χαμάς και την κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απέτυχε για άλλη μια φορά να φτάσει σε απόφαση για ανθρωπιστική εκεχειρία.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι η Γάζα γίνεται «νεκροταφείο για τα παιδιά» αφού έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 4.104.

Οι συνεχιζόμενοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας έχουν ήδη οδηγήσει στον εκτοπισμό το 70% του πληθυσμού του πολιορκημένου θύλακα μέσα σε μόλις ένα μήνα, ανέφερε το γραφείο μέσων ενημέρωσης της Γάζας.

Τουλάχιστον 1,61 εκατομμύρια από τα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των ασταμάτητων βομβαρδισμών και επιθέσεων πυροβολικού, οι οποίοι έχουν ήδη σκοτώσει περισσότερους από 10.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πάνω από 4.100 παιδιά.

Στην ανακοίνωση του γραφείου αναφέρεται επίσης ότι το 2% του συνολικού πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας έγινε άμεσα θύμα της ισραηλινής επίθεσης αφού είτε σκοτώθηκε είτε τραυματίστηκε.

Ακόμα ένας υψηλόβαθμος διοικητής της Χαμάς εξουδετερώθηκε από τις IDF υποστηρίζει ο ισραηλινός στρατός.

Πρόκειται για τον Ουαέλ Ασέφα, διοικητής της Χαμάς στην Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, «βοήθησε στην αποστολή χιλιάδων τρομοκρατών να επιτεθούν, να απαγάγουν και να δολοφονήσουν Ισραηλινούς πολίτες στις 7 Οκτωβρίου».

Asefa aided in the dispatch of thousands of terrorists to assault, abduct and murder Israeli civilians on October 7th. pic.twitter.com/LXOGvU6zWb

Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς έχουν απορρίψει τις αυξανόμενες εκκλήσεις για διακοπή της μάχης. Το Ισραήλ λέει ότι οι όμηροι πρέπει πρώτα να απελευθερωθούν. Η Χαμάς λέει ότι δεν θα τους απελευθερώσει ούτε θα σταματήσει να πολεμά όσο είναι η Γάζα υπό πολιορκεία.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι μια γενική κατάπαυση του πυρός θα εμπόδιζε την πολεμική προσπάθεια της χώρας του, αλλά η διακοπή των μαχών για ανθρωπιστικούς λόγους, μια ιδέα που υποστηρίζεται από τον κορυφαίο σύμμαχο του Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα συνεχίσει να εξετάζεται με βάση τις περιστάσεις.

Την ίδια ώρα σε ανάρτηση για τον ένα μήνα από την επίθεση της Χαμάς προχώρησε ο ισραηλινός στρατός, αναφέροντας, ανάμεσα σε άλλα, ότι: «Ενώ ο κόσμος μπορεί να έχει προχωρήσει μετά από αυτό, εμείς δεν έχουμε αυτό το προνόμιο».

It’s been a month since the October 7 Massacre. While the world might have moved on, we don’t have that privilege.

Hamas started this war—yet it’s a war we must fight. A war we must win. pic.twitter.com/LkmCyhbe8R

— Israel Defense Forces (@IDF) November 7, 2023