Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν απόψε την ουκρανική πόλη Χερσώνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε τουλάχιστον 10 κτίρια, ανέφεραν ένας τοπικός αξιωματούχος και εργαζόμενοι σε υπηρεσίες αρωγής.

Στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται τουλάχιστον τρεις περιοχές με διάσπαρτα συντρίμμια.

A powerful explosion occurred in #Kherson. Previously, the Russian invaders hit the city center with an Iskander-M ballistic missile.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/jNz2ugrr0c

— Alexandre (@Toriadus) October 27, 2023